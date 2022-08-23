Каррера оценил перспективы Дзюбы стать лидером «Адана Демирспора»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от выступлений Артема Дзюбы в составе «Адана Демирспора».
- Россиянин дебютировал за новую команду во вчерашнем матче с «Фенербахче» (2:4).
- 34-летний нападающий вышел в старте и был заменен на 87-й минуте.
- Он забил, нанес 2 удара по воротам и выиграл 5 верховых единоборств.
- Дзюба получил самую высокую оценку в своей команде от SofaScore (7,4) и WhoScored (7,3).
«Способен ли Дзюба стать лидером «Демирспора»? Определeнно.
Дзюба – нападающий, который забивает голы и заставляет команду играть», – сказал Каррера.