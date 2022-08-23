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    Каррера оценил перспективы Дзюбы стать лидером «Адана Демирспора»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от выступлений Артема Дзюбы в составе «Адана Демирспора».

    • Россиянин дебютировал за новую команду во вчерашнем матче с «Фенербахче» (2:4).
    • 34-летний нападающий вышел в старте и был заменен на 87-й минуте.
    • Он забил, нанес 2 удара по воротам и выиграл 5 верховых единоборств.
    • Дзюба получил самую высокую оценку в своей команде от SofaScore (7,4) и WhoScored (7,3).

    «Способен ли Дзюба стать лидером «Демирспора»? Определeнно.

    Дзюба – нападающий, который забивает голы и заставляет команду играть», – сказал Каррера.

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    Источник: «Чемпионат»

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