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    Кудряшов сравнил чемпионаты России и Турции

    Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов сравнил РПЛ с турецкой Суперлигой.

    «Его ожидает привлекательный, интересный, зрелищный футбол. В Турции очень любят атакующий футбол, тут меньше тактики, нежели в России.

    Все команды, независимо от того, какое место занимают в таблице, заточены на атаку, хотят радовать своих болельщиков забитыми мячами. Были случаи, что если какая‑то команда дома играла от обороны, зрители были недовольны и гнали вперед.

    Главная особенность всех команд — хорошие контратаки. Во всех командах отличные вингеры, и после потери мяча следуют молниеносные контратаки, много голов забивается после перехватов», – сказал Кудряшов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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