Кудряшов сравнил чемпионаты России и Турции

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов сравнил РПЛ с турецкой Суперлигой.
«Его ожидает привлекательный, интересный, зрелищный футбол. В Турции очень любят атакующий футбол, тут меньше тактики, нежели в России.
Все команды, независимо от того, какое место занимают в таблице, заточены на атаку, хотят радовать своих болельщиков забитыми мячами. Были случаи, что если какая‑то команда дома играла от обороны, зрители были недовольны и гнали вперед.
Главная особенность всех команд — хорошие контратаки. Во всех командах отличные вингеры, и после потери мяча следуют молниеносные контратаки, много голов забивается после перехватов», – сказал Кудряшов.
- Летом в чемпионат Турции перешли два россиянина.
- Артем Дзюба играет за «Демирспор», а Магомед Оздоев – за «Карагюмрюк».
Источник: «Матч ТВ»