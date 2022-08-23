Кудряшов сравнил чемпионаты России и Турции

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов сравнил РПЛ с турецкой Суперлигой.

«Его ожидает привлекательный, интересный, зрелищный футбол. В Турции очень любят атакующий футбол, тут меньше тактики, нежели в России.

Все команды, независимо от того, какое место занимают в таблице, заточены на атаку, хотят радовать своих болельщиков забитыми мячами. Были случаи, что если какая‑то команда дома играла от обороны, зрители были недовольны и гнали вперед.

Главная особенность всех команд — хорошие контратаки. Во всех командах отличные вингеры, и после потери мяча следуют молниеносные контратаки, много голов забивается после перехватов», – сказал Кудряшов.