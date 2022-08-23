«Зенит» хочет купить футболиста «Сочи», которым интересуется «Динамо»

Это в духе политики Газпрома.
Лучше на "золотой скамейке" в Питере , чем в поле у конкурента.
«Зенит» интересуется полузащитником «Сочи» Александром Коваленко, который выступает на правах аренды за «Крыльях Советов».
По информации «РБ Спорт», «Зенит» намерен выкупить Коваленко у «Сочи» следующим летом, когда он вернется в расположение клуба.
19-летним игроком также интересуется «Динамо». Москвичи хотели купить Коваленко перед стартом сезона.
- Коваленко – воспитанник «Чертаново».
- Он провел 6 матчей в этом сезоне РПЛ.
- Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.