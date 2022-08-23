«Зенит» хочет купить футболиста «Сочи», которым интересуется «Динамо»

«Зенит» интересуется полузащитником «Сочи» Александром Коваленко, который выступает на правах аренды за «Крыльях Советов».

По информации «РБ Спорт», «Зенит» намерен выкупить Коваленко у «Сочи» следующим летом, когда он вернется в расположение клуба.

19-летним игроком также интересуется «Динамо». Москвичи хотели купить Коваленко перед стартом сезона.