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    «Зенит» хочет купить футболиста «Сочи», которым интересуется «Динамо»

    «Зенит» интересуется полузащитником «Сочи» Александром Коваленко, который выступает на правах аренды за «Крыльях Советов».

    По информации «РБ Спорт», «Зенит» намерен выкупить Коваленко у «Сочи» следующим летом, когда он вернется в расположение клуба.

    19-летним игроком также интересуется «Динамо». Москвичи хотели купить Коваленко перед стартом сезона.

    • Коваленко – воспитанник «Чертаново».
    • Он провел 6 матчей в этом сезоне РПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11466

      Алексей З 50 минут назад

      Это в духе политики Газпрома.
      Лучше на "золотой скамейке" в Питере , чем в поле у конкурента.

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      Рейтинг: +2067

      АЛЕКС 58 1 час назад

      А как относиться к Оренбургу,к Пари НН!? Это должники Гаэпрома.

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      Рейтинг: +4804

      алдан2014 1 час назад

      И купит,как обычно за три копейки. Сочи искусственно созданная команда. Наследие ЧМ в России стадион Фишт не должен простаивать. Дальше мы все всё знаем. Зенит целую команду им отрядил,что бы в вышке задержались. Щас Сочи возвращает долги Зениту,отдавая игроков за бесценок. Даже не знаю как к этому явлению относиться

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