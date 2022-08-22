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  • Шесть игроков «Зенита» обратились к фанатам команды, которые будут бойкотировать матч с «Уралом» из-за Fan ID

Шесть игроков «Зенита» обратились к фанатам команды, которые будут бойкотировать матч с «Уралом» из-за Fan ID

22 августа 2022, 15:49
4

Футболисты «Зенита» Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Вячеслав Караваев, Андрей Мостовой и Малком обратились к болельщикам команды, которые будут бойкотировать матч 7-го тура РПЛ с «Уралом» из-за введения Fan ID.

«Дорогие фанаты, парни, мы знаем, что вас не будет в Екатеринбурге на нашем матче. Но мы все равно будем чувствовать вашу поддержку и силу.

Мы всей душой верим, что вы с нами. И мы сделаем все, чтобы привезти домой три очка. Мы отдадим все силы на поле, чтобы победить ради вас. Мы «Зенит» и нам это нравится!» — сказали футболисты.

  • Матч «Урал» – «Зенит» состоится 28 августа.
  • На стадионе в Екатеринбурге действует система Fan ID.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (4)
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ААМ
1661173902
Вот так надо общаться с фанатами.
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Добрый Бобер
1661185625
Неожиданно... Открывая видео, я думал что будут призывать оформить "фануйди". Типа: "не пришёл на стадион - не болельщик". Приготовился язвительный комментарий писать... А тут прям почти одобрение бойкоту выразили. Молодцы.
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kazak1975
1661187509
Достойно
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Fialet
1661187873
Зенит всё больше и больше вызывает уважение. Сначала Цзюбу выгнали, теперь поддержали тех, кто против тотального контроля. Однозначно уважение команде.
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