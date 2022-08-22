Шесть игроков «Зенита» обратились к фанатам команды, которые будут бойкотировать матч с «Уралом» из-за Fan ID

Футболисты «Зенита» Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Вячеслав Караваев, Андрей Мостовой и Малком обратились к болельщикам команды, которые будут бойкотировать матч 7-го тура РПЛ с «Уралом» из-за введения Fan ID.

«Дорогие фанаты, парни, мы знаем, что вас не будет в Екатеринбурге на нашем матче. Но мы все равно будем чувствовать вашу поддержку и силу.

Мы всей душой верим, что вы с нами. И мы сделаем все, чтобы привезти домой три очка. Мы отдадим все силы на поле, чтобы победить ради вас. Мы «Зенит» и нам это нравится!» — сказали футболисты.