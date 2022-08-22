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    Шесть игроков «Зенита» обратились к фанатам команды, которые будут бойкотировать матч с «Уралом» из-за Fan ID

    Футболисты «Зенита» Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Вячеслав Караваев, Андрей Мостовой и Малком обратились к болельщикам команды, которые будут бойкотировать матч 7-го тура РПЛ с «Уралом» из-за введения Fan ID.

    «Дорогие фанаты, парни, мы знаем, что вас не будет в Екатеринбурге на нашем матче. Но мы все равно будем чувствовать вашу поддержку и силу.

    Мы всей душой верим, что вы с нами. И мы сделаем все, чтобы привезти домой три очка. Мы отдадим все силы на поле, чтобы победить ради вас. Мы «Зенит» и нам это нравится!» — сказали футболисты.

    • Матч «Урал» – «Зенит» состоится 28 августа.
    • На стадионе в Екатеринбурге действует система Fan ID.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4095

      ААМ 2 часа назад

      Вот так надо общаться с фанатами.

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