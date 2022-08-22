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Вяльбе заявила о готовности стать президентом «Спартака»

22 августа 2022, 13:28
13

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала уход Леонида Федуна из «Спартака».

«Со мной пока что никто по этому поводу не связывался. Если мне предложат пойти на руководящую должность в «Спартак» — я обязательно рассмотрю это предложение!» — сказала Вяльбе.

Ранее сообщалось, что новым президентом «Спартака» может стать Евгений Хавкин, Александр Матыцын (оба – ПАО «Лукойл») или Ашот Хачатурянц (экс-глава РПЛ).

  • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
  • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
  • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (13)
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Fusballer
1661164537
Мостового нужно назначить!
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egor tikhonov
1661167350
думают на лыжах они быстрее побегут?))))
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Старикан
1661167470
Ну да, ну да - она же большой специалист в футболе...
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egor tikhonov
1661167473
или это на зиму?)))на сезон....
Ответить
paracetamol
1661167513
Тоже пограбить решала?
Ответить
egor tikhonov
1661167759
интересно как будем играть-классикой или коньком?
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zigbert
1661168086
Желающих получить эту должность будет хоть отбавляй но "Лукойл" скорей всего поставит своего человека.
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Александр.Т.
1661177702
Можно не го дать будет Хачатурянц 100%
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алдан2014
1661180767
Ну ,вяльбе конечно самый футбольный человек в нашей стране
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kvm
1661182150
Ловчева бы...
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