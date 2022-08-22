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    Вяльбе заявила о готовности стать президентом «Спартака»

    Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала уход Леонида Федуна из «Спартака».

    «Со мной пока что никто по этому поводу не связывался. Если мне предложат пойти на руководящую должность в «Спартак» — я обязательно рассмотрю это предложение!» — сказала Вяльбе.

    Ранее сообщалось, что новым президентом «Спартака» может стать Евгений Хавкин, Александр Матыцын (оба – ПАО «Лукойл») или Ашот Хачатурянц (экс-глава РПЛ).

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:28
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +97733

      zigbert 1 час назад

      Желающих получить эту должность будет хоть отбавляй но "Лукойл" скорей всего поставит своего человека.

      1
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      Рейтинг: +355

      egor tikhonov 1 час назад

      интересно как будем играть-классикой или коньком?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16886

      paracetamol 1 час назад

      Тоже пограбить решала?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +355

      egor tikhonov 1 час назад

      или это на зиму?)))на сезон....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7298

      Старикан 1 час назад

      Ну да, ну да - она же большой специалист в футболе...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +355

      egor tikhonov > Старикан 1 час назад

      они на сборах играют в футбик....

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      Ответить
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      Рейтинг: +355

      egor tikhonov 1 час назад

      думают на лыжах они быстрее побегут?))))

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      Рейтинг: +14926

      Fusballer 2 часа назад

      Мостового нужно назначить!

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      ...
      Рейтинг: +25537

      vladimir-7 > Fusballer 1 час назад

      Губерниева!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5847

      maygli > vladimir-7 1 час назад

      Аленичева!

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