Вяльбе заявила о готовности стать президентом «Спартака»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала уход Леонида Федуна из «Спартака».

«Со мной пока что никто по этому поводу не связывался. Если мне предложат пойти на руководящую должность в «Спартак» — я обязательно рассмотрю это предложение!» — сказала Вяльбе.

Ранее сообщалось, что новым президентом «Спартака» может стать Евгений Хавкин, Александр Матыцын (оба – ПАО «Лукойл») или Ашот Хачатурянц (экс-глава РПЛ).