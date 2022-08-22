Вяльбе заявила о готовности стать президентом «Спартака»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала уход Леонида Федуна из «Спартака».
«Со мной пока что никто по этому поводу не связывался. Если мне предложат пойти на руководящую должность в «Спартак» — я обязательно рассмотрю это предложение!» — сказала Вяльбе.
Ранее сообщалось, что новым президентом «Спартака» может стать Евгений Хавкин, Александр Матыцын (оба – ПАО «Лукойл») или Ашот Хачатурянц (экс-глава РПЛ).
- «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
- Федун был владельцем клуба с 2004 года.
- При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
Источник: «Спорт-Экспресс»