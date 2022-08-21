Домингес сыграет за «Зенит» в ретроматче против «Спартака». Москвичи отказались от Мостового

Несколько изменились составы «Спартака» и «Зенита» на ответный ретроматч. Теперь они выглядят так.

«Спартак»: Филимонов, Ребров, Хлестов, Онопко, Ещенко, Головской, Д.Комбаров, Самедов, Мелешин, Баженов, Джубанов, Бояринцев, Коновалов, Тихонов, Титов, Аленичев, Ширко, Павлюченко, Павленко.

«Зенит»: Малафеев, Окрошидзе Анюков, Тимощук, Игонин, Цветков, Радимов, Власов, Широков, Денисов, Зырянов, Коноплeв, Данни, Быстров, Аршавин, Кержаков, Погребняк, Домингес.