Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Домингес сыграет за «Зенит» в ретроматче против «Спартака». Москвичи отказались от Мостового

    Несколько изменились составы «Спартака» и «Зенита» на ответный ретроматч. Теперь они выглядят так.

    «Спартак»: Филимонов, Ребров, Хлестов, Онопко, Ещенко, Головской, Д.Комбаров, Самедов, Мелешин, Баженов, Джубанов, Бояринцев, Коновалов, Тихонов, Титов, Аленичев, Ширко, Павлюченко, Павленко.

    «Зенит»: Малафеев, Окрошидзе Анюков, Тимощук, Игонин, Цветков, Радимов, Власов, Широков, Денисов, Зырянов, Коноплeв, Данни, Быстров, Аршавин, Кержаков, Погребняк, Домингес.

    • «Спартак» отказался от приглашения Александра Мостового, написал источник.
    • Матч состоится 2 сентября на «Открытие Арене».
    • В 1-м матче, который состоялся в июле, «Зенит» победил на «Петровском» 2:0.

    Новости по теме
    Депутат Жуков: «Не стоит винить Умярова в поражении «Спартака» от «Динамо»
    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Ахмат»
    ЦСКА и «Ахмат» назвали стартовые составы
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:43
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +737

      шахта Заполярная 2 минуты назад

      Во блин Мостового уже и в ветеранскую сборную не берут. Видать говорит много. А зенька своих набрать не может, нету, так по миру пошли собирать интуристов, петержелу не забудьте, хоть кем угодно, он давно уже газу не нюхал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1924

      Vitaga 8 минут назад

      широков - позор любого клуба. а так составы шикарно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      Беспонтий 27 минут назад

      шикарно вообще
      #верните нас в 2008
      "Где все просто и знакомо, на денек. Где без спроса ходят в гости, Где нет зависти и злости. Милый дом."

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7321

      nik55 30 минут назад

      че бо-жи Халка с Витселем не позвали ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9355

      R_a_i_n > nik55 27 минут назад

      погоди, через пару дней возможно и такое)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9355

      R_a_i_n 35 минут назад

      Широков опять будет судью пи...ть??

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11