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  • Домингес сыграет за «Зенит» в ретроматче против «Спартака». Москвичи отказались от Мостового

Домингес сыграет за «Зенит» в ретроматче против «Спартака». Москвичи отказались от Мостового

21 августа 2022, 13:43
10

Несколько изменились составы «Спартака» и «Зенита» на ответный ретроматч. Теперь они выглядят так.

«Спартак»: Филимонов, Ребров, Хлестов, Онопко, Ещенко, Головской, Д.Комбаров, Самедов, Мелешин, Баженов, Джубанов, Бояринцев, Коновалов, Тихонов, Титов, Аленичев, Ширко, Павлюченко, Павленко.

«Зенит»: Малафеев, Окрошидзе Анюков, Тимощук, Игонин, Цветков, Радимов, Власов, Широков, Денисов, Зырянов, Коноплeв, Данни, Быстров, Аршавин, Кержаков, Погребняк, Домингес.

  • «Спартак» отказался от приглашения Александра Мостового, написал источник.
  • Матч состоится 2 сентября на «Открытие Арене».
  • В 1-м матче, который состоялся в июле, «Зенит» победил на «Петровском» 2:0.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Домингес Алехандро Мостовой Александр
Комментарии (10)
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R_a_i_n
1661078975
Широков опять будет судью пи...ть??
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nik55
1661079280
че бо-жи Халка с Витселем не позвали ?
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Беспонтий
1661079470
шикарно вообще #верните нас в 2008 "Где все просто и знакомо, на денек. Где без спроса ходят в гости, Где нет зависти и злости. Милый дом."
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Vitaga
1661080643
широков - позор любого клуба. а так составы шикарно!
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шахта Заполярная
1661080971
Во блин Мостового уже и в ветеранскую сборную не берут. Видать говорит много. А зенька своих набрать не может, нету, так по миру пошли собирать интуристов, петержелу не забудьте, хоть кем угодно, он давно уже газу не нюхал.
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ААМ
1661081479
Посмотрим на результат. Позорно, что нет монеты с Домингесом, обеспечившим первую победу Зенита в ЧР,
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piligrim1986
1661082665
вот это уже поинтереснее составы, а мостовой много пздит, карпина надо
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alefreddy
1661085404
вот теперь подравнялись составы Спартаку и с заменками можно поиграть
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Fju-2
1661085501
Данни и Домингес в заявке Зенита. А вот Спартак почему-то Робсона не позвал(
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