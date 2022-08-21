«Амкал» получил от профессиональных клубов предложения по нескольким игрокам

К футболистам медийной команды «Амкал» есть интерес со стороны профессиональных клубов.
По словам руководителя «Амкала» Германа Попкова, пятерых его игроков готовы подписать профессиональные клубы, включая представителей Первой лиги.
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К футболистам медийной команды «Амкал» есть интерес со стороны профессиональных клубов.
По словам руководителя «Амкала» Германа Попкова, пятерых его игроков готовы подписать профессиональные клубы, включая представителей Первой лиги.