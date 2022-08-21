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    «Амкал» получил от профессиональных клубов предложения по нескольким игрокам

    К футболистам медийной команды «Амкал» есть интерес со стороны профессиональных клубов.

    По словам руководителя «Амкала» Германа Попкова, пятерых его игроков готовы подписать профессиональные клубы, включая представителей Первой лиги.

    • «Амкал» на этой неделе прошел в 1-м раунде Кубка России «Зоркий» (1:1, 8:7 по пенальти).
    • Ряд игроков «Амкала» уже играли на профессиональном уровне.
    • Накануне в рамках Московского кубка селебрити «Амкал» сыграл вничью с 2DROTS (2:2).

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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