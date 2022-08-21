Комличенко четвертый раз за сезон забил с подачи Уткина со штрафного

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко продолжает реализовывать подачи партнера Даниила Уткина со штрафных.
В матче шестого тура РПЛ против «Сочи» (2:2) Комличенко четвертый раз за сезон чемпионата забил именно таким образом.
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко продолжает реализовывать подачи партнера Даниила Уткина со штрафных.
В матче шестого тура РПЛ против «Сочи» (2:2) Комличенко четвертый раз за сезон чемпионата забил именно таким образом.