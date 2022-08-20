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    «Динамо» ответило Умярову за давление на Фомина: Паршивлюк прикладывал палец к губам, член совета директоров назвал хорошим писателем

    «Динамо» обыграло «Спартак» в дерби, и это исторический результат. Во-первых, первое поражение «Спартака» при Гильермо Абаскале в РПЛ. Во-вторых, «Динамо» впервые за четыре года обыграло «Спартак» в целом и впервые за 14 лет добилось домашней победы над ним.

    Счет – 1:0. И забит этот мяч благодаря ошибке Наиля Умярова. Вот повтор:

    Небольшой флешбэк в прошлый сезон. «Спартак» обыграл «Динамо» в финале Кубка России, а Умяров был героем одного из самых скандальных эпизодов. В конце матча «Динамо» получило возможность пробить пенальти, но Даниил Фомин не забил. За несколько мгновений до удара Умяров подошел к Фомину и что-то говорил.

    Позже Умяров написал в своем телеграм-канале (он верифицирован с 4 тысячами подписчиков), что именно говорил Фомину:

    «Я подошел пожелать удачи и пожать руку Дане, он не пожал, настраивался... Потом говорю: «В левый бей, Макси в левый не отобьет. Бей – не ошибешься». Он все равно молчит, я решил еще поддушить: «17 забил, 18 промажешь». Почему-то цифра 17 в голове была. И перед самым ударом под локоть крикнул: «Ну сейчас точно промахнешься!». А что было дальше вы знаете сами».

    Что было дальше:

    • Наезды со стороны пресс-службы «Динамо»;
    • Не были довольны и игроки. Например, вратарь Игорь Лещук не пожал Умярову руку, когда они встретились в отпуске в одном отеле. Позже Умяров ответил: «Пусть не жмет (смеется)! Мы виделись с ним в отпуске. Он так выставил потом, как будто шел на меня, я протянул руку, а он ее не пожал. Такого не было Мы сидели с Алиной (жена Умярова), а он впереди находился. Я подумал, что лицо знакомое, но даже не узнал, что это он»;
    • Сам Фомин прокомментировал эту историю только сейчас: «Никаких вопросов к нему нет, там я сам промахнулся, претензий не имели».

    Сейчас, когда Умяров сам привез гол, пошли другие реакции. Вот слова члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина: «Это самая важная игра для меня. Я счастлив, что мы обыграли «Спартак». Умяров? Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях. Он хороший писатель, блогер».

    Комментатор Илья Казаков в телеграм-канале написал, что Паршивлюк пробежал мимо Умярова, показывая указательный палец, прижатый к губам.

    Текст: Илья Егоров

    Фото: официальный сайт «Спартака»

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 20:07
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1383

      alefreddy 14 минут назад

      стоит ли его вообще ставить в основу Пруцев посильнее будет а могли и еще пропустить оборона и опорники слабые

      0
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      Рейтинг: +345

      Shotlandets86 18 минут назад

      Карма всë вернула Наильке и как бы свиные не визжали после матча, моментов у них не было, а счëт мог быть другим только в сторону разгрома свиней (две штанги, перекладина и чистый гол).

      0
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      Рейтинг: +726

      Suvorov51 22 минуты назад

      В футболе все бывает, а вот Умярову просто надо иногда думать, что писать и говорить, я понимаю, что он просто покрасовался, но вот к чему это приводит, но если често то Спартак хорошо выглядит, думаю что в 5 должен быть, а Динамо удачи, но по игре пока слабовато, что будет дальше посмотрим

      0
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      Рейтинг: +347

      egor tikhonov 25 минут назад

      «Прежде всего хочется извиниться перед болельщиками. Перед командой уже извинился за то, что такое случилось. Считаю, что поражение полностью на мне. Что произошло? Я сам не понял. Бывает. Попал мяч в опорную ногу. Самое главное — забыть это и все. К сожалению, не смогли забить», — сказал «СЭ» Умяров.

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      Рейтинг: +9330

      R_a_i_n 37 минут назад

      Раздули из ничего тему на пол года. Таких моментов каждый матч.

      0
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      Рейтинг: +24844

      JTherry 39 минут назад

      умяров и сам понимает, что прое*али днищу из-за его косяка и болтовни в соцсетях, меньше слов - больше дела (игры), Наиль...

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      Рейтинг: +378

      orlovcar > JTherry 32 минуты назад

      днище это ты))) никогда незабывай это)))

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      Рейтинг: +347

      egor tikhonov 45 минут назад

      спишем всё на земля круглая(

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