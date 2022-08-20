«Динамо» ответило Умярову за давление на Фомина: Паршивлюк прикладывал палец к губам, член совета директоров назвал хорошим писателем

«Динамо» обыграло «Спартак» в дерби, и это исторический результат. Во-первых, первое поражение «Спартака» при Гильермо Абаскале в РПЛ. Во-вторых, «Динамо» впервые за четыре года обыграло «Спартак» в целом и впервые за 14 лет добилось домашней победы над ним.

Счет – 1:0. И забит этот мяч благодаря ошибке Наиля Умярова. Вот повтор:

Небольшой флешбэк в прошлый сезон. «Спартак» обыграл «Динамо» в финале Кубка России, а Умяров был героем одного из самых скандальных эпизодов. В конце матча «Динамо» получило возможность пробить пенальти, но Даниил Фомин не забил. За несколько мгновений до удара Умяров подошел к Фомину и что-то говорил.

Позже Умяров написал в своем телеграм-канале (он верифицирован с 4 тысячами подписчиков), что именно говорил Фомину:

«Я подошел пожелать удачи и пожать руку Дане, он не пожал, настраивался... Потом говорю: «В левый бей, Макси в левый не отобьет. Бей – не ошибешься». Он все равно молчит, я решил еще поддушить: «17 забил, 18 промажешь». Почему-то цифра 17 в голове была. И перед самым ударом под локоть крикнул: «Ну сейчас точно промахнешься!». А что было дальше вы знаете сами».

Что было дальше:

Наезды со стороны пресс-службы «Динамо»;

Не были довольны и игроки. Например, вратарь Игорь Лещук не пожал Умярову руку, когда они встретились в отпуске в одном отеле. Позже Умяров ответил: «Пусть не жмет (смеется)! Мы виделись с ним в отпуске. Он так выставил потом, как будто шел на меня, я протянул руку, а он ее не пожал. Такого не было Мы сидели с Алиной (жена Умярова), а он впереди находился. Я подумал, что лицо знакомое, но даже не узнал, что это он»;

Сам Фомин прокомментировал эту историю только сейчас: «Никаких вопросов к нему нет, там я сам промахнулся, претензий не имели».

Сейчас, когда Умяров сам привез гол, пошли другие реакции. Вот слова члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина: «Это самая важная игра для меня. Я счастлив, что мы обыграли «Спартак». Умяров? Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях. Он хороший писатель, блогер».

Комментатор Илья Казаков в телеграм-канале написал, что Паршивлюк пробежал мимо Умярова, показывая указательный палец, прижатый к губам.

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт «Спартака»