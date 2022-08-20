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  • «Динамо» ответило Умярову за давление на Фомина: Паршивлюк прикладывал палец к губам, член совета директоров назвал хорошим писателем

«Динамо» ответило Умярову за давление на Фомина: Паршивлюк прикладывал палец к губам, член совета директоров назвал хорошим писателем

20 августа 2022, 20:07
12

«Динамо» обыграло «Спартак» в дерби, и это исторический результат. Во-первых, первое поражение «Спартака» при Гильермо Абаскале в РПЛ. Во-вторых, «Динамо» впервые за четыре года обыграло «Спартак» в целом и впервые за 14 лет добилось домашней победы над ним.

Счет – 1:0. И забит этот мяч благодаря ошибке Наиля Умярова. Вот повтор:

Небольшой флешбэк в прошлый сезон. «Спартак» обыграл «Динамо» в финале Кубка России, а Умяров был героем одного из самых скандальных эпизодов. В конце матча «Динамо» получило возможность пробить пенальти, но Даниил Фомин не забил. За несколько мгновений до удара Умяров подошел к Фомину и что-то говорил.

Позже Умяров написал в своем телеграм-канале (он верифицирован с 4 тысячами подписчиков), что именно говорил Фомину:

«Я подошел пожелать удачи и пожать руку Дане, он не пожал, настраивался... Потом говорю: «В левый бей, Макси в левый не отобьет. Бей – не ошибешься». Он все равно молчит, я решил еще поддушить: «17 забил, 18 промажешь». Почему-то цифра 17 в голове была. И перед самым ударом под локоть крикнул: «Ну сейчас точно промахнешься!». А что было дальше вы знаете сами».

Что было дальше:

  • Наезды со стороны пресс-службы «Динамо»;
  • Не были довольны и игроки. Например, вратарь Игорь Лещук не пожал Умярову руку, когда они встретились в отпуске в одном отеле. Позже Умяров ответил: «Пусть не жмет (смеется)! Мы виделись с ним в отпуске. Он так выставил потом, как будто шел на меня, я протянул руку, а он ее не пожал. Такого не было Мы сидели с Алиной (жена Умярова), а он впереди находился. Я подумал, что лицо знакомое, но даже не узнал, что это он»;
  • Сам Фомин прокомментировал эту историю только сейчас: «Никаких вопросов к нему нет, там я сам промахнулся, претензий не имели».

Сейчас, когда Умяров сам привез гол, пошли другие реакции. Вот слова члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина: «Это самая важная игра для меня. Я счастлив, что мы обыграли «Спартак». Умяров? Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях. Он хороший писатель, блогер».

Комментатор Илья Казаков в телеграм-канале написал, что Паршивлюк пробежал мимо Умярова, показывая указательный палец, прижатый к губам.

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт «Спартака»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Спартак Фомин Даниил Умяров Наиль
Комментарии (12)
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egor tikhonov
1661015817
спишем всё на земля круглая(
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JTherry
1661016196
умяров и сам понимает, что прое*али днищу из-за его косяка и болтовни в соцсетях, меньше слов - больше дела (игры), Наиль...
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R_a_i_n
1661016323
Раздули из ничего тему на пол года. Таких моментов каждый матч.
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egor tikhonov
1661017010
«Прежде всего хочется извиниться перед болельщиками. Перед командой уже извинился за то, что такое случилось. Считаю, что поражение полностью на мне. Что произошло? Я сам не понял. Бывает. Попал мяч в опорную ногу. Самое главное — забыть это и все. К сожалению, не смогли забить», — сказал «СЭ» Умяров.
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Shotlandets86
1661017442
Карма всë вернула Наильке и как бы свиные не визжали после матча, моментов у них не было, а счëт мог быть другим только в сторону разгрома свиней (две штанги, перекладина и чистый гол).
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alefreddy
1661017685
стоит ли его вообще ставить в основу Пруцев посильнее будет а могли и еще пропустить оборона и опорники слабые
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Генрих1212
1661070550
Вам бы, романы для влюбленных писать... Все в кучу ,что то кто то сказал. показал. Чисто бабские мысли, вот он меня бросил, а вот ему за это... Футболист помнит игру, не больше 2-х дней...Если все игры в голове держать, крыша поедет.
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Фитоняшич
1661187883
Будь арбитр адекватным, он Фомина удалил бы минуте на 50-ой. И не смотрел бы, как тот за футболку Джикию дёргает и сажает его на газон в штрафной и бьёт шипами в ноги Соболеву. Но у нас и арбитр добрый, и Фомин неприкасаемый, ему готовы два раза подряд жёлтые отменять. Теперь решили вовсе не показывать.
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