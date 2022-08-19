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    Брат Балотелли: «Дзюба? Не представляю, кто это»

    Коррадо Балотелли, брат форварда «Адана Демирспора» Марио Балотелли, не знает о новом партнере родственника – Артеме Дзюбе.

    «Мне очень жаль, но я не слежу за футболом. Марио — мой сводный брат, так и есть, но я не сильно увлекаюсь футболом. И я никогда не слышал про Дзюбу, даже не представляю, кто этот парень. Так что не могу рассуждать об их связке с Марио», – сказал Коррадо Балотелли.

    • 33-летний Дзюба накануне в качестве свободного агента перешел в «Адана Демирспор».
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • Россиянин выбрал себе 24-й игровой номер.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    19.08.2022 22:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10585

      "supermax" 1 час назад

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