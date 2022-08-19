Брат Балотелли: «Дзюба? Не представляю, кто это»

Коррадо Балотелли, брат форварда «Адана Демирспора» Марио Балотелли, не знает о новом партнере родственника – Артеме Дзюбе.

«Мне очень жаль, но я не слежу за футболом. Марио — мой сводный брат, так и есть, но я не сильно увлекаюсь футболом. И я никогда не слышал про Дзюбу, даже не представляю, кто этот парень. Так что не могу рассуждать об их связке с Марио», – сказал Коррадо Балотелли.