Брат Балотелли: «Дзюба? Не представляю, кто это»

Коррадо Балотелли, брат форварда «Адана Демирспора» Марио Балотелли, не знает о новом партнере родственника – Артеме Дзюбе.
«Мне очень жаль, но я не слежу за футболом. Марио — мой сводный брат, так и есть, но я не сильно увлекаюсь футболом. И я никогда не слышал про Дзюбу, даже не представляю, кто этот парень. Так что не могу рассуждать об их связке с Марио», – сказал Коррадо Балотелли.
- 33-летний Дзюба накануне в качестве свободного агента перешел в «Адана Демирспор».
- Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
- Россиянин выбрал себе 24-й игровой номер.
Источник: «РБ Спорт»