«Боруссия» Д не заинтересована в трансфере Роналду

Жорже Мендеш, агент нападающего «МЮ» Криштиану Роналду, предложил услуги футболиста дортмундской «Боруссии».

По информации Bild, в немецком клубе заявили об отсутствии интереса к 37-ленему португальцу.

Ранее сообщалось, что только «Боруссия» готова подписать Роналду.