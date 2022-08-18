«Боруссия» Д не заинтересована в трансфере Роналду

Рон всегда был и на данный момент будет игроком высокого класса...
Жорже Мендеш, агент нападающего «МЮ» Криштиану Роналду, предложил услуги футболиста дортмундской «Боруссии».
По информации Bild, в немецком клубе заявили об отсутствии интереса к 37-ленему португальцу.
Ранее сообщалось, что только «Боруссия» готова подписать Роналду.
- Роналду пропустил большую часть предсезонной подготовки «МЮ» из-за личных обстоятельств.
- В 2 турах АПЛ он не совершил ни одного голевого действия.
- В феврале ему исполнится 38 лет.