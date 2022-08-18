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    «Боруссия» Д не заинтересована в трансфере Роналду

    Жорже Мендеш, агент нападающего «МЮ» Криштиану Роналду, предложил услуги футболиста дортмундской «Боруссии».

    По информации Bild, в немецком клубе заявили об отсутствии интереса к 37-ленему португальцу.

    Ранее сообщалось, что только «Боруссия» готова подписать Роналду.

    • Роналду пропустил большую часть предсезонной подготовки «МЮ» из-за личных обстоятельств.
    • В 2 турах АПЛ он не совершил ни одного голевого действия.
    • В феврале ему исполнится 38 лет.

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    Источник: Bild

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    Сегодня, 19:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +102

      Miru mir 52 минуты назад

      Рон всегда был и на данный момент будет игроком высокого класса...

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