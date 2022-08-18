«Дзюба сильнее Балотелли». Семин оценил перспективы форварда в «Адана Демирспор»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин высказался о вероятном переходе экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

«Рад за Артема! Молодец, что долго не был в отпуске. Артему надо много играть в футбол, удачи ему!

Наверное, здесь нужно говорить, подойдет ли Артем к турецкому чемпионату. Я думаю, подойдет! Хороший футболист везде будет востребован.

Конкуренция с Балотелли? Артем сильнее него», – заявил Семин.