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    «Дзюба сильнее Балотелли». Семин оценил перспективы форварда в «Адана Демирспор»

    Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин высказался о вероятном переходе экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

    «Рад за Артема! Молодец, что долго не был в отпуске. Артему надо много играть в футбол, удачи ему!

    Наверное, здесь нужно говорить, подойдет ли Артем к турецкому чемпионату. Я думаю, подойдет! Хороший футболист везде будет востребован.

    Конкуренция с Балотелли? Артем сильнее него», – заявил Семин.

    • 33-летний Дзюба – свободный агент.
    • Он выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • Нападающий забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Ожидается, что контракт россиянина с «Адана Демирспор» будет подписан по схеме «1+1».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3028

      FRZZ 3 минуты назад

      Дзюба сильнее Балотелли??? Семин что-то путает уже игроков......

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      Рейтинг: +5061

      Красногорск_Фан 20 минут назад

      Особенно на руках.

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