Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости

    Совет директоров «Торпедо» утвердил увольнение Бородюка и Маслова («РБ Спорт»)

    Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк, а также президент клуба Денис Маслов и спортивный директор Максим Ляпин 18 августа официально покинут клуб.

    По информации «РБ Спорт», их отставка была утверждена на сегодняшнем заседании совета директоров «Торпедо». Причина – неудовлетворительные результаты команды.

    • При Маслове и Бородюке «Торпедо» впервые за 7 лет вышло в РПЛ.
    • «Торпедо» идет в РПЛ в зоне вылета.

    Новости по теме
    В день ухода Бородюка и Маслова в офисе «Торпедо» случился пожар 2
    Геркус: «Если стану президентом «Торпедо», на пост тренера Кержаков будет рассматриваться в приоритете» 2
    «Купил веревку, еще надо масло». Бородюк – в день ухода из «Торпедо» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:03
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36

      Ill Ich 18 минут назад

      5 туров чемпионата позади. Трёх главных тренеров уже уволили. Сколько ещё впереди? Не зря считается, что у тренера чемодан должен быть всегда собран. Очень непредсказуемая профессия.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11