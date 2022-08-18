Совет директоров «Торпедо» утвердил увольнение Бородюка и Маслова («РБ Спорт»)

5 туров чемпионата позади. Трёх главных тренеров уже уволили. Сколько ещё впереди? Не зря считается, что у тренера чемодан должен быть всегда собран. Очень непредсказуемая профессия.
Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк, а также президент клуба Денис Маслов и спортивный директор Максим Ляпин 18 августа официально покинут клуб.
По информации «РБ Спорт», их отставка была утверждена на сегодняшнем заседании совета директоров «Торпедо». Причина – неудовлетворительные результаты команды.
- При Маслове и Бородюке «Торпедо» впервые за 7 лет вышло в РПЛ.
- «Торпедо» идет в РПЛ в зоне вылета.