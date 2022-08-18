Совет директоров «Торпедо» утвердил увольнение Бородюка и Маслова («РБ Спорт»)

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк, а также президент клуба Денис Маслов и спортивный директор Максим Ляпин 18 августа официально покинут клуб.

По информации «РБ Спорт», их отставка была утверждена на сегодняшнем заседании совета директоров «Торпедо». Причина – неудовлетворительные результаты команды.