Канчельскис: «Сейчас «Тоттенхэм» не возьмет Дзюбу даже болбоем»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«У Дзюбы слишком большой игровой простой. И возраст уже пенсионный по футбольным меркам, поэтому в топ-5 лигах ждать его не стоит.

Когда-то давно писали про «Тоттенхэм», так вот, сейчас Дзюбу не возьмут туда даже болбоем. С такими запросами и отсутствием игровой практики, боюсь, он особо никому не нужен в топ-чемпионатах.

Так что Турция — идеальный вариант для него. Надо брать, как говорится», — сказал Канчельскис.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

Более 2 месяцев игрок пребывает в статусе свободного агента.

Сейчас россиянин ведет переговоры с турецким клубом «Адана Демирспор».

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