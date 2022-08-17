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    Канчельскис: «Сейчас «Тоттенхэм» не возьмет Дзюбу даже болбоем»

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

    «У Дзюбы слишком большой игровой простой. И возраст уже пенсионный по футбольным меркам, поэтому в топ-5 лигах ждать его не стоит.

    Когда-то давно писали про «Тоттенхэм», так вот, сейчас Дзюбу не возьмут туда даже болбоем. С такими запросами и отсутствием игровой практики, боюсь, он особо никому не нужен в топ-чемпионатах.

    Так что Турция — идеальный вариант для него. Надо брать, как говорится», — сказал Канчельскис.

    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • Более 2 месяцев игрок пребывает в статусе свободного агента.
    • Сейчас россиянин ведет переговоры с турецким клубом «Адана Демирспор».

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    Источник: Sport24

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    17.08.2022 23:36
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