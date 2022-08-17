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  • Зиньковский предположил, почему Абаскаль не выпускает его в стартовом составе «Спартака»

Зиньковский предположил, почему Абаскаль не выпускает его в стартовом составе «Спартака»

17 августа 2022, 22:59
3

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о своем игровом времени в московском клубе.

«Тренер так видит на данный момент эту ситуацию, что лучше, когда я так выхожу и усиляю игру, возможно.

Если пока дают мне 20 минут, мне что, обижаться ходить? Кому от этого будет легче? Никому. Поэтому надо выходить и показывать себя в отведенный отрезок, потому что могут и не дать никакого времени.

Могут ведь не выпустить. Поэтому нужно ждать свой шанс и попытаться в отведенное время как можно больше пользы принести команде», — сказал Зиньковский в интервью Леониду Трахтенбергу.

  • 26-летний Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» за 3,2 миллиона евро.
  • В составе новой команды хавбек провел на поле 167 минут, поучаствовав во всех 6 матчах.
  • В воскресенье он забил дебютный гол в ворота «Сочи» (3:0).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зиньковский Антон Абаскаль Гильермо
Комментарии (3)
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САДЫЧОК
1660767002
Тренер , пока ничем себя не проявил ! Да , команда бежит , да настрой есть . Но не впечатляет игра.
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ScarlettOgusania
1660772184
На матч с дынамой Абаскаль выпустит Зину в основе, как мне кажется)
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zigbert
1660804000
Может быть не хватает физики на полный матч? В Крыльях Зиньковского частенько заменяли. Но игрок высокого уровня и должен быть в составе основы.
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