Зиньковский предположил, почему Абаскаль не выпускает его в стартовом составе «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о своем игровом времени в московском клубе.

«Тренер так видит на данный момент эту ситуацию, что лучше, когда я так выхожу и усиляю игру, возможно.

Если пока дают мне 20 минут, мне что, обижаться ходить? Кому от этого будет легче? Никому. Поэтому надо выходить и показывать себя в отведенный отрезок, потому что могут и не дать никакого времени.

Могут ведь не выпустить. Поэтому нужно ждать свой шанс и попытаться в отведенное время как можно больше пользы принести команде», — сказал Зиньковский в интервью Леониду Трахтенбергу.