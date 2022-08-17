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    Зиньковский предположил, почему Абаскаль не выпускает его в стартовом составе «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о своем игровом времени в московском клубе.

    «Тренер так видит на данный момент эту ситуацию, что лучше, когда я так выхожу и усиляю игру, возможно.

    Если пока дают мне 20 минут, мне что, обижаться ходить? Кому от этого будет легче? Никому. Поэтому надо выходить и показывать себя в отведенный отрезок, потому что могут и не дать никакого времени.

    Могут ведь не выпустить. Поэтому нужно ждать свой шанс и попытаться в отведенное время как можно больше пользы принести команде», — сказал Зиньковский в интервью Леониду Трахтенбергу.

    • 26-летний Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» за 3,2 миллиона евро.
    • В составе новой команды хавбек провел на поле 167 минут, поучаствовав во всех 6 матчах.
    • В воскресенье он забил дебютный гол в ворота «Сочи» (3:0).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9382

      САДЫЧОК 24 минуты назад

      Тренер , пока ничем себя не проявил !
      Да , команда бежит , да настрой есть .
      Но не впечатляет игра.

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