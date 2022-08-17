Стал известен третий претендент на пост главного тренера «Торпедо»

Автор конечно слепил "горбатого"...но за что заплатили то и слепил ...а вот если газпром занесёт в кассу Торпедо , тогда Керж будет даже не фаворитом а просто главным.
«Торпедо» решает вопрос с новым главным тренером. Александр Бородюк клуб покинул.
Помимо Александра Кержакова и Сергея Юрана на пост претендует Игорь Черевченко. Фаворит – Кержаков.
- Кроме Бородюка «Торпедо» покинул президент Денис Маслов. Его заменит Илья Геркус.
- «Торпедо» идет в зоне вылета РПЛ.
- Москвичи играют в РПЛ впервые за 7 лет.