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    Стал известен третий претендент на пост главного тренера «Торпедо»

    «Торпедо» решает вопрос с новым главным тренером. Александр Бородюк клуб покинул.

    Помимо Александра Кержакова и Сергея Юрана на пост претендует Игорь Черевченко. Фаворит – Кержаков.

    • Кроме Бородюка «Торпедо» покинул президент Денис Маслов. Его заменит Илья Геркус.
    • «Торпедо» идет в зоне вылета РПЛ.
    • Москвичи играют в РПЛ впервые за 7 лет.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1963

      моэм 23 минуты назад

      Автор конечно слепил "горбатого"...но за что заплатили то и слепил ...а вот если газпром занесёт в кассу Торпедо , тогда Керж будет даже не фаворитом а просто главным.

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      Рейтинг: +25489

      vladimir-7 1 час назад

      Кержакова трудоустраивает дядя ГАЗ, лучше возьмите Юрана.

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      Рейтинг: +4356

      Enter2006 > vladimir-7 1 час назад

      100% согласен с Вашим мнением! Торпедо - великий клуб. А Юран займётся им, ему не впервой из под подвала клубы вытаскивать.

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