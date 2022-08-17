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    «Динамо» – «Спартак»: гости никогда не проигрывали в РПЛ при Кукуяне

    Согласно статистике, «Спартак» не должен проиграть в шестом туре РПЛ «Динамо».

    Матч обслужит сочинец Павел Кукуян. Он отсудил в РПЛ 14 игр «Спартака», в них москвичи ни разу не уступили (семь побед и семь ничьих).

    • «Спартак» – единственная команда РПЛ, которая не проигрывала при Кукуяне.
    • В прошлом туре Кукуян обслуживал матч «Зенит» – ЦСКА (2:1).
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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