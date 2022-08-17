«Динамо» – «Спартак»: гости никогда не проигрывали в РПЛ при Кукуяне

Согласно статистике, «Спартак» не должен проиграть в шестом туре РПЛ «Динамо».

Матч обслужит сочинец Павел Кукуян. Он отсудил в РПЛ 14 игр «Спартака», в них москвичи ни разу не уступили (семь побед и семь ничьих).