Мостовой назвал лучшего игрока РПЛ

Мостовой ошибся, лучший игрок рыл на сегодня - Кукуян. Он даёт результат !!.
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой назвал лучшего футболиста чемпионата России прямо сейчас.
«Квинси Промес сейчас важен на сто процентов. На данный момент он лучший в чемпионате, но никто не сможет предугадать, будет ли Промес стабилен в течение всего сезона. Виктор Мозес тоже начал хорошо, но, к сожалению, травма его подвела», – сказал Мостовой.
- Промес – лучший бомбардир турнира с 6 голами.
- Мозес выбыл на несколько месяцев.
- «Спартак» лидирует в РПЛ.