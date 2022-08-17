Мостовой назвал лучшего игрока РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой назвал лучшего футболиста чемпионата России прямо сейчас.

«Квинси Промес сейчас важен на сто процентов. На данный момент он лучший в чемпионате, но никто не сможет предугадать, будет ли Промес стабилен в течение всего сезона. Виктор Мозес тоже начал хорошо, но, к сожалению, травма его подвела», – сказал Мостовой.