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    Мостовой назвал лучшего игрока РПЛ

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой назвал лучшего футболиста чемпионата России прямо сейчас.

    «Квинси Промес сейчас важен на сто процентов. На данный момент он лучший в чемпионате, но никто не сможет предугадать, будет ли Промес стабилен в течение всего сезона. Виктор Мозес тоже начал хорошо, но, к сожалению, травма его подвела», – сказал Мостовой.

    • Промес – лучший бомбардир турнира с 6 голами.
    • Мозес выбыл на несколько месяцев.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15199

      NewLife 1 час назад

      Мостовой ошибся, лучший игрок рыл на сегодня - Кукуян. Он даёт результат !!.

      0
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      Рейтинг: +4930

      Беспонтий 1 час назад

      первый транш прошёл не зря
      и теперь всё хорошо
      у команды
      да и у царя

      2
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