Моуринью купил 60 пицц для игроков и персонала «Ромы» в честь победы над «Салернитаной»

Рома по полю не бегала. Ходили , переваливаясь как пингвины. Теперь ясно почему. Видна рука тренера. Как они шагом будут играть против более сильных команд пока загадка.
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью решил поощрить команду за выигранный матч с «Салернитаной» (1:0).
Португалец купил для футболистов и персонала 60 пицц, чтобы отпраздновать победу.
Год назад Моуринью делал то же самое – 29 августа после разгрома «Салернитаны» (4:0).
- Следующий соперник «Ромы» – «Кремонезе» (22 августа).
- Моуринью тренирует команду с 2021 года.