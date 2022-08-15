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    Моуринью купил 60 пицц для игроков и персонала «Ромы» в честь победы над «Салернитаной»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью решил поощрить команду за выигранный матч с «Салернитаной» (1:0).

    Португалец купил для футболистов и персонала 60 пицц, чтобы отпраздновать победу.

    Год назад Моуринью делал то же самое – 29 августа после разгрома «Салернитаны» (4:0).

    • Следующий соперник «Ромы» – «Кремонезе» (22 августа).
    • Моуринью тренирует команду с 2021 года.

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    Источник: Corriere dello Sport

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5035

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Рома по полю не бегала. Ходили , переваливаясь как пингвины. Теперь ясно почему. Видна рука тренера. Как они шагом будут играть против более сильных команд пока загадка.

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      Рейтинг: +48

      Iskander_17 > Красногорск_Фан 5 минут назад

      ну вот, пешком против слабых ходят, силы экономят, чтоб потом и против сильных бегать уже))

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