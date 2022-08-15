Моуринью купил 60 пицц для игроков и персонала «Ромы» в честь победы над «Салернитаной»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью решил поощрить команду за выигранный матч с «Салернитаной» (1:0).

Португалец купил для футболистов и персонала 60 пицц, чтобы отпраздновать победу.

Год назад Моуринью делал то же самое – 29 августа после разгрома «Салернитаны» (4:0).