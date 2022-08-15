Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    «У нас тяжелые времена». Нобоа назвал главную проблему «Сочи»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о главной проблеме клуба после поражения от «Спартака» (0:3) в 5-м туре РПЛ.

    — Бурмистров — нападающий. Вышел сегодня в обороне, после травмы Цаллагова.

    — У нас тяжелые времена на этой позиции.

    • «Сочи» пропустил все 3 гола после перерыва.
    • «Спартак» поднялся на первое место в РПЛ. «Сочи» идет 5-м.

    Новости по теме
    «Это наш Колизей!» «Спартак» пошутил над «Сочи» после 3:0
    Абаскаль рассказал, кому посвятил победу «Спартака» над «Сочи»
    Нобоа объяснил, почему «Сочи» разгромно проиграл «Спартаку»
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11