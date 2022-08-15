«У нас тяжелые времена». Нобоа назвал главную проблему «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о главной проблеме клуба после поражения от «Спартака» (0:3) в 5-м туре РПЛ.

— Бурмистров — нападающий. Вышел сегодня в обороне, после травмы Цаллагова.

— У нас тяжелые времена на этой позиции.