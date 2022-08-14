АПЛ. «Челси» упустил победу над «Тоттенхэмом» (2:2), Кейн забил на 96-й минуте

По игре Челси, конечно, был сегодня на голову сильнее и упустили абсолютно выигрышный матч, но в этом и сила Конте и ТТХ - они могут брать очки даже в матчах, где ничего не получается. Думаю, Конте ещё много крови попьёт у лидеров в этом сезоне.
«Челси» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в домашнем матче 2-го тура АПЛ – 2:2.
Команда Томаса Тухеля упустила победу на 96-й минуте – гол забил Гарри Кейн.
Англия. АПЛ. 2-й тур
Голы: 1:0 – Кулибали, 19; 1:1 – Хейбьерг, 68; 2:1 – Джеймс, 77; 2:2 – Кейн, 90+6.