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    АПЛ. «Челси» упустил победу над «Тоттенхэмом» (2:2), Кейн забил на 96-й минуте

    «Челси» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в домашнем матче 2-го тура АПЛ – 2:2.

    Команда Томаса Тухеля упустила победу на 96-й минуте – гол забил Гарри Кейн.

    Англия. АПЛ. 2-й тур

    Челси – Тоттенхэм – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кулибали, 19; 1:1 – Хейбьерг, 68; 2:1 – Джеймс, 77; 2:2 – Кейн, 90+6.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1847

      Maxi_7 9 минут назад

      По игре Челси, конечно, был сегодня на голову сильнее и упустили абсолютно выигрышный матч, но в этом и сила Конте и ТТХ - они могут брать очки даже в матчах, где ничего не получается. Думаю, Конте ещё много крови попьёт у лидеров в этом сезоне.

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