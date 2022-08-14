Директор «Сочи» посмеялся на вопрос о трансфере Дзюбы

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко дал понять, что нападающего Артема Дзюбы в клубе не будет.

«Трансферная кампания «Сочи», скорее всего, не завершилась. Думаю, приобритения еще будут.

Может ли Дзюба оказаться в «Сочи»? Ха-ха, прекращайте! А другие трансферы, возможно, будут», – сказал функционер.