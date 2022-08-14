Директор «Сочи» посмеялся на вопрос о трансфере Дзюбы

Взяли бы . Нормальный нап. С языком проблемы правда.
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко дал понять, что нападающего Артема Дзюбы в клубе не будет.
«Трансферная кампания «Сочи», скорее всего, не завершилась. Думаю, приобритения еще будут.
Может ли Дзюба оказаться в «Сочи»? Ха-ха, прекращайте! А другие трансферы, возможно, будут», – сказал функционер.
- Например, Дзюба интересен «Краснодару».
- Нападающий более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.