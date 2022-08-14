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    Директор «Сочи» посмеялся на вопрос о трансфере Дзюбы

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко дал понять, что нападающего Артема Дзюбы в клубе не будет.

    «Трансферная кампания «Сочи», скорее всего, не завершилась. Думаю, приобритения еще будут.

    Может ли Дзюба оказаться в «Сочи»? Ха-ха, прекращайте! А другие трансферы, возможно, будут», – сказал функционер.

    • Например, Дзюба интересен «Краснодару».
    • Нападающий более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента.
    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3599

      minaev23 15 минут назад

      Взяли бы . Нормальный нап. С языком проблемы правда.

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      Рейтинг: +16698

      Cleaner 43 минуты назад

      Зенит ЗПРЕТИЛ своему ФАРМ-клубу подписывать Дзюбу. Вопрос закрыт!

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