Дзюба может перейти в «Краснодар», но при одном условии

нормальное предложение. Дзюба не смотря на возраст остается одним из лучших нападающих в РПЛ
«Краснодар» интересуется бывшим форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.
Однако клуб готов подписать 33-летнего футболиста только в случае ухода Джона Кордобы.
Колумбиец хочет вернуться в «Кельн», но трансфер маловероятен из-за его зарплаты.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Нападающий более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента.
- С 12 июля Артем тренируется с «Рубином».