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    Дзюба может перейти в «Краснодар», но при одном условии

    «Краснодар» интересуется бывшим форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

    Однако клуб готов подписать 33-летнего футболиста только в случае ухода Джона Кордобы.

    Колумбиец хочет вернуться в «Кельн», но трансфер маловероятен из-за его зарплаты.

    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Нападающий более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента.
    • С 12 июля Артем тренируется с «Рубином».

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 10:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1888

      Vitaga 11 минут назад

      нормальное предложение. Дзюба не смотря на возраст остается одним из лучших нападающих в РПЛ

      0
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      Рейтинг: +116

      эд100 52 минуты назад

      никому то он не нужен..., а ведь наверняка когдато ему говорили, что б не плевал в колодец. не припомню, кто у нас ещё так резко из князи в грязи?... кокора не в счёт, вечный клоун.

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      Рейтинг: +7460

      серега кашин 56 минут назад

      Хочет сбежать и одновременно бабла жалко

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