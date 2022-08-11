Дзюба может перейти в «Краснодар», но при одном условии

«Краснодар» интересуется бывшим форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

Однако клуб готов подписать 33-летнего футболиста только в случае ухода Джона Кордобы.

Колумбиец хочет вернуться в «Кельн», но трансфер маловероятен из-за его зарплаты.