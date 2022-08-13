Де Йонг задумался об уходе в «Манчестер Юнайтед». Он устал от давления со стороны «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может сменить команду в конце летнего трансферного окна.

25-летний футболист допускает такой сценарий, поскольку он устал от давления со стороны руководства каталонского клуба.

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры для голландца считается «Манчестер Юнайтед», который готов сделать самое выгодное предложение.