В «Ахмате» отреагировали на информацию об интересе к Дзагоеву

Нынешний Дзагоев вряд ли нужен кому, как и Дзюба.
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал новость о возможном переходе в грозненский клуб экс-полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.
«Верна ли информация, что «Ахмат» хочет подписать Алана Дзагоева? Нет», – сказал Айдамиров.
- Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года.
- В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
- В мае хавбек покинул клуб, расторгнув контракт по взаимному согласию.
- У него есть варианты продолжения карьеры в Турции и ОАЭ.