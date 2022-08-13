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    В «Ахмате» отреагировали на информацию об интересе к Дзагоеву

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал новость о возможном переходе в грозненский клуб экс-полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.

    «Верна ли информация, что «Ахмат» хочет подписать Алана Дзагоева? Нет», – сказал Айдамиров.

    • Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года.
    • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
    • В мае хавбек покинул клуб, расторгнув контракт по взаимному согласию.
    • У него есть варианты продолжения карьеры в Турции и ОАЭ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:38
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +23161

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Нынешний Дзагоев вряд ли нужен кому, как и Дзюба.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +97596

      zigbert 1 час назад

      Что и требовалось доказать.

      0
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