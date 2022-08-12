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    Стали известны итоги переговоров «Манчестер Юнайтед» с мамой Рабьо

    Руководство «Манчестер Юнайтед» провело переговоры с мамой и агентом полузащитника «Ювентуса» Адриана Рабьо Вероникой. Они прошли позитивно. Встреча состоялась в Турине.

    Стороны еще не договорились о зарплате игрока, диалог продолжается.

    • «Ювентус» планирует заменить Рабьо Леандро Паредесом из «ПСЖ».
    • В прошлом сезоне Рабьо сделал 2 ассиста в 45 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 17 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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