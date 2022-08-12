Стали известны итоги переговоров «Манчестер Юнайтед» с мамой Рабьо

Руководство «Манчестер Юнайтед» провело переговоры с мамой и агентом полузащитника «Ювентуса» Адриана Рабьо Вероникой. Они прошли позитивно. Встреча состоялась в Турине.
Стороны еще не договорились о зарплате игрока, диалог продолжается.
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Руководство «Манчестер Юнайтед» провело переговоры с мамой и агентом полузащитника «Ювентуса» Адриана Рабьо Вероникой. Они прошли позитивно. Встреча состоялась в Турине.
Стороны еще не договорились о зарплате игрока, диалог продолжается.