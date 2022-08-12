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  • «Потеря точности все равно будет». Тренер «Ахмата» Талалаев рассказал, как меняется игра Агаларова

«Потеря точности все равно будет». Тренер «Ахмата» Талалаев рассказал, как меняется игра Агаларова

12 августа 2022, 15:38
3

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев объяснил, почему нападающий Гамид Агаларов после перехода в грозненский клуб стал меньше забивать.

– Главный трансфер этого лета для «Ахмата» – Гамид Агаларов. Процитирую вас: «У меня не бывает, чтобы форвард имел среднюю скорость в игре меньше, чем центральные защитники». Что это значит? Довольны ли им?

– Его работой на тренировках абсолютно доволен. Мы после игры с «Зенитом» перекинулись с Ваней Сергеевым несколькими словами.

Сергеев в юношеском возрасте забивал гол и стоял. В «Крыльях Советов» он участвовал во всех розыгрышах команды, в контрпрессинге, в загоне футболистов соперника в определенные зоны, прибавил в мышечной массе килограмма четыре с половиной, стал таким «бычком». Поэтому шагнул от бомбардира Первой лиги к игроку РПЛ.

Агаларов только на пути к этому. Я вспоминаю, как Сергееву тяжело давалась работа в «Тамбове». Мы пытались форсировать его подготовку, когда он еще не был ментально готов к этому.

Его организм защищался, он получал травмы, заболевал инфекциями, потому что не всегда подходил в своем оптимальном состоянии. И это не только с ним происходило.

Так что нынешние изменения с Агаларовым я уже проходил. У меня был бомбардир из Второй лиги в «Волге», брали его из Иваново. Мы увеличили ему работу – и сразу потерялась точность.

Когда футболист свежий, когда он стоит, на него работает вся команда и он забивает – это один футбол. А когда футболист постоянно работает и этой свежести нет, то точность теряется. В этом вся сложность. Надо это пройти.

Не только Агаларов это проходит. Самый большой плюс – он продолжает работать, мы это видим, потому что работаем с датчиками GPS, у него есть положительная динамика, но потеря точности все равно будет.

Второй паттерн: в каждой игре у него есть моменты, близкие к ста процентам, как в последней игре с «Зенитом» или в матче со «Спартаком». Моменты есть, в работе прибавляет, голы придут, я в этом не сомневаюсь.

Главное, чтобы у него не было сомнений. Я всегда всем это говорю. На мой взгляд, совсем неправильна оголтелая шумиха вокруг него, когда кричат, что он не забивает. Это говорят люди, которые плохо понимают футбол.

– То есть это объясняется тем, что он перестраивается?

– Он подстраивается под требования команды и выполняет больший объем работы. Другой вопрос, насколько нам это нужно, потому что есть другой вариант – перекраивать игру команды, освободить его от этой работы и делать так, чтобы он забивал.

Но, как показывает практика, у нас была такая установка с нападающими, которые к нам приходили в разные команды. Установка была: забивай в каждой игре, и мы освободим тебя от черновой работы. Это не работает, к сожалению.

Во всяком случае, те нападающие не смогли дать нам нужный результат, их уровень не позволял это сделать. Сейчас мы находимся в промежуточном состоянии. Или туда, или сюда все равно выйдем.

– Можно ли говорить, что пока Агаларов – игрок замены, потому что 90 минут того объема, который вы требуете, он сейчас не даeт?

– В таком случае у нас все нападающие – игроки замены, потому что на сегодняшний день с теми требованиями, которые мы предъявляем, у нас ни один форвард не может играть 90 минут.

  • В прошлом сезоне Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ.
  • Он забил 20 голов в 30 матчах.
  • В новом чемпионате форвард отличился 1 раз в 4 играх, во всех случаях выходя на замену после перерыва.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ахмат Агаларов Гамид Талалаев Андрей
Комментарии (3)
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Теркчанин
1660310396
т.е. пока не попал к Талалаеву его просто неправильно тренировали? Ну тады исё понятно,и дальше не будет забивать.
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Теркчанин
1660316431
Можно подумать что бычок Сергеев много забивает.
Ответить
серега кашин
1660319521
честно сказал бы что ему откровенно везло в прошлом сезоне
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