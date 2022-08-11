«Челси» и «Рома» могут совершить обмен вингерами

«Челси» хочет заполучить атакующего полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.

Клуб АПЛ готов обменять итальянца на Кристиана Пулишича.

Сделку может заблокировать главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, который ранее не отпустил Дзаньоло в «Тоттенхэм».