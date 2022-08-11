«Челси» и «Рома» могут совершить обмен вингерами

Ну прям как во дворе...Фантиками меняются.
«Челси» хочет заполучить атакующего полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.
Клуб АПЛ готов обменять итальянца на Кристиана Пулишича.
Сделку может заблокировать главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, который ранее не отпустил Дзаньоло в «Тоттенхэм».
- Пулишич выступает за «Челси» с 2019 года.
- Дзаньоло перешел в «Рому» летом 2018-го.
- Рыночная стоимость американца – 42 миллиона евро, итальянца – 33 миллиона.
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