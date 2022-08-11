«ПСЖ» ищет нового нападающего

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подтвердил планы подписать еще одного форварда до закрытия летнего трансферного окна.

«Мы хотим, чтобы пришел новый нападающий. Это необходимо, учитывая такой плотный график. Клуб работает над усилением», – сказал Гальтье.