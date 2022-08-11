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    «ПСЖ» ищет нового нападающего

    Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подтвердил планы подписать еще одного форварда до закрытия летнего трансферного окна.

    «Мы хотим, чтобы пришел новый нападающий. Это необходимо, учитывая такой плотный график. Клуб работает над усилением», – сказал Гальтье.

    • В «ПСЖ» не рассчитывают на Мауро Икарди.
    • Этим летом парижане арендовали у «Реймса» Уго Экитике.

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    Источник: France Bleu

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    Сегодня, 20:39
    Комментарии5
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      Рейтинг: +15683

      Barmaleushka 39 минут назад

      Есть тут один неприкаянный .... Между прочим воспитанник великага клупа .

      0
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      Рейтинг: +685

      Suvorov51 1 час назад

      +Самый дуболом был П.Погребняк, когда первый раз его увидел он ещё в Спартаке был, то подумал, неужто такие есть в Спартаке, ну а потом все было как и должно быть

      0
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      Рейтинг: +1498

      Alex Y 1 час назад

      Кокорина))

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      Рейтинг: +14758

      Fusballer > Alex Y 1 час назад

      И Дзюбу к нему в придачу!

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      Рейтинг: +680

      Сделаны из Дерева 2 часа назад

      Дуболома нашего дзюбу???

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