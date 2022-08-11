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    В «Торино» анонсировали подписание контракта с Миранчуком

    Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти подтвердил скорый переход в туринский клуб полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

    «Миранчук прошел медосмотр и подпишет контракт в ближайшее время. У нас были определенные сложности, но сейчас все детали улажены. Мы рады, что Алексей с нами», – сказал Ваньяти.

    • Это будет аренда до конца сезона с правом выкупа за 12 миллионов евро.
    • За 2 сезона в «Аталанте» Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25420

      vladimir-7 2 часа назад

      Аталанта по деньгам ничего не потеряла.

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      Рейтинг: +16941

      житель СПб 3 часа назад

      Пожелаем ему удачи!

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