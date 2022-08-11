В «Торино» анонсировали подписание контракта с Миранчуком

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти подтвердил скорый переход в туринский клуб полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчук прошел медосмотр и подпишет контракт в ближайшее время. У нас были определенные сложности, но сейчас все детали улажены. Мы рады, что Алексей с нами», – сказал Ваньяти.