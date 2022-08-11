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    Песьякова выложила новое откровенное видео. Муж ранее ей разрешил

    Супруга вратаря «Ростова» Сергея Песьякова Ксения выложила новое откровенное видео.

    В нем женщина, в частности, ест со своих пальцев ягоды.

    Последний раз Песьякова выкладывала свои откровенные видео на прошлой неделе.

    • Песьяков ранее публично разрешил жене выкладывать подобного рода фото и видео.
    • Песьяковы вместе с 2014 года.
    • Пара воспитывает двух детей – сына Артема и дочь Полину.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии21
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      Рейтинг: +4837

      Беспонтий 15 минут назад

      довольно привлекательна
      отчасти вроде бы мила
      поставь в ворота
      и ни одного гола..

      а так ни кожи и не рожи.
      сочувствуем
      серёжа

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32580

      zra78 56 минут назад

      Ну страшная ведь баба...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32605

      VVM1964 > zra78 42 минуты назад

      Баба как баба ... Письякову нравится и это главное !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9041

      R_a_i_n > zra78 8 минут назад

      если смыть с лица все, будет очень ничего)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1260

      jek718875 1 час назад

      Нам футбол нужен,а не голые ж**ы

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3628

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Это тоже про футбол?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7809

      vladik12 > Иван Петров 1986 37 минут назад

      А че, нет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +116

      эд100 1 час назад

      может я запамятовал, но кто из жён футболистов чем то путным отличился? или просто Какорины-Мамаевы-Аршавины просто соревнуются в большей глупости и остальные на их фоне монашки- потеряшки? В их полку прибыло, и это явно только разгон, ну если Дзюба опять всех не перекроет.

      1
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      Рейтинг: +3058

      acor94 1 час назад

      Что ж тут откровенного? Ни сиси ни писи(кроме фамилии) нет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +32605

      VVM1964 > acor94 41 минуту назад

      Это ты не на тот сайт зашел ))) Впрочем, поддерживаю тех - что и ЭТО здесь выкладывать не стоит !

      0
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      Рейтинг: +11

      yes_i_am 1 час назад

      тема сисек не раскрыта

      1
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      Рейтинг: +116

      эд100 > yes_i_am 1 час назад

      увольте, это бы развидеть

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      Ответить
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      Рейтинг: +3676

      Питерский князь 1 час назад

      Позорище страшное.
      :))))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +32605

      VVM1964 > Питерский князь 40 минут назад

      Выложи свою, сравним )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9041

      R_a_i_n 1 час назад

      Трэк классный(кто название знает?), сам видос так себе!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +701

      SpartakMoskwa > R_a_i_n 1 час назад

      Raving george - You're mine

      3
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      Рейтинг: +10499

      alp 1 час назад

      да ну нафиг такую жену

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      Ответить
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      Рейтинг: +32605

      VVM1964 > alp 39 минут назад

      Так тебе никто и не предлагает и не заставляет )))

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