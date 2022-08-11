Песьякова выложила новое откровенное видео. Муж ранее ей разрешил

довольно привлекательна
отчасти вроде бы мила
поставь в ворота
и ни одного гола..
а так ни кожи и не рожи.
сочувствуем
серёжа
Супруга вратаря «Ростова» Сергея Песьякова Ксения выложила новое откровенное видео.
В нем женщина, в частности, ест со своих пальцев ягоды.
Последний раз Песьякова выкладывала свои откровенные видео на прошлой неделе.
- Песьяков ранее публично разрешил жене выкладывать подобного рода фото и видео.
- Песьяковы вместе с 2014 года.
- Пара воспитывает двух детей – сына Артема и дочь Полину.