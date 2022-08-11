«Химки» утратили интерес к Урунову

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что клуб больше не претендует на полузащитника «Спартака» Остона Урунова.
Сообщалось, что 21-летний футболист готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в подмосковную команду.
«Урунов был в списках игроков, которые могут быть нам интересны. Но мы полностью отказались от этой идеи. Теперь его нет в наших списках», – сказал Терюшков.
- «Спартак» купил хавбека в августе 2020 года у «Уфы» за 1 миллион евро.
- Его контракт с клубом действует до 2025 года.
- В этом сезоне Урунов на поле не выходил.
Источник: «Спорт-Экспресс»