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«Химки» утратили интерес к Урунову

11 августа 2022, 10:17
4

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что клуб больше не претендует на полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

Сообщалось, что 21-летний футболист готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в подмосковную команду.

«Урунов был в списках игроков, которые могут быть нам интересны. Но мы полностью отказались от этой идеи. Теперь его нет в наших списках», – сказал Терюшков.

  • «Спартак» купил хавбека в августе 2020 года у «Уфы» за 1 миллион евро.
  • Его контракт с клубом действует до 2025 года.
  • В этом сезоне Урунов на поле не выходил.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Урунов Остон
Комментарии (4)
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alefreddy
1660205583
а что не так с восходящей звездой
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VVM1964
1660206487
Какая досада !!!(((
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ScarlettOgusania
1660208401
Одна причина - в Химках нет ЦУМа)
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Иван Петров 1986
1660208853
Что-то не нужна никому эта звезда.
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