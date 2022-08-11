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    «Химки» утратили интерес к Урунову

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что клуб больше не претендует на полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

    Сообщалось, что 21-летний футболист готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в подмосковную команду.

    «Урунов был в списках игроков, которые могут быть нам интересны. Но мы полностью отказались от этой идеи. Теперь его нет в наших списках», – сказал Терюшков.

    • «Спартак» купил хавбека в августе 2020 года у «Уфы» за 1 миллион евро.
    • Его контракт с клубом действует до 2025 года.
    • В этом сезоне Урунов на поле не выходил.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +152

      ScarlettOgusania 7 минут назад

      Одна причина - в Химках нет ЦУМа)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +32605

      VVM1964 39 минут назад

      Какая досада !!!(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1321

      alefreddy 54 минуты назад

      а что не так с восходящей звездой

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