Стал известен приоритетный трансфер «МЮ» в центр поля

«Манчестер Юнайтед» ищет нового центрального полузащитника. Приоритет – Адриан Рабьо из «Ювентуса», над трансфером которого англичане усиленно работают.

«Манчестер Юнайтед» осталось согласовать условия контракта с самим футболистом. В переговорах будет участвовать мать Рабьо Вероника, которая выполняет функции его агента.

Позиция матери футболиста – единственное препятствие для перехода Рабьо в «МЮ».