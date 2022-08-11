Стал известен приоритетный трансфер «МЮ» в центр поля

«Манчестер Юнайтед» ищет нового центрального полузащитника. Приоритет – Адриан Рабьо из «Ювентуса», над трансфером которого англичане усиленно работают.
«Манчестер Юнайтед» осталось согласовать условия контракта с самим футболистом. В переговорах будет участвовать мать Рабьо Вероника, которая выполняет функции его агента.
Позиция матери футболиста – единственное препятствие для перехода Рабьо в «МЮ».
- В прошлом сезоне Рабьо сделал 2 ассиста в 45 матчах.
- Его рыночная стоимость – 17 миллионов евро.
- «МЮ» стартовал в АПЛ с поражения от «Брайтона» (1:2).
Источник: твиттер utdreport