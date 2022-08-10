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    Миранчук прибыл в Турин. Он будет арендован «Торино»

    «Торино» близок к аренде полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Игрок уже в Турине, где пройдет медобследование.

    О трансфере должны объявить в ближайшее время.

    • Клубы договорились об аренде 26-летнего россиянина до конца сезона с правом выкупа за 12 миллионов евро.
    • Миранчук с ближайшее время отправится в Турин для подписания контракта с новым клубом.
    • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 23:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2086

      Semushkin Roman Valerievi 2 секунды назад

      Свободу Лёхе! Да здравствует Торино Миранчука! Наконец-то старый его отпустил. Быстрее оформляйте аренду, пока дед не проснулся

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