Миранчук прибыл в Турин. Он будет арендован «Торино»

Свободу Лёхе! Да здравствует Торино Миранчука! Наконец-то старый его отпустил. Быстрее оформляйте аренду, пока дед не проснулся
«Торино» близок к аренде полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Игрок уже в Турине, где пройдет медобследование.
О трансфере должны объявить в ближайшее время.
- Клубы договорились об аренде 26-летнего россиянина до конца сезона с правом выкупа за 12 миллионов евро.
- Миранчук с ближайшее время отправится в Турин для подписания контракта с новым клубом.
- За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.