Талалаев объяснил, почему лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Агаларов не выходит в старте «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, почему выпускает нападающего Гамида Агаларова на поле только во втором тайме.
«У нас в «Ахмате» много квалифицированных нападающих, нужно выиграть конкуренцию. В «Уфе» Агаларов играл немного по‑другому.
У меня не бывает, чтобы форвард имел среднюю скорость в игре меньше, чем центральные защитники. Ему приходится перестраиваться, он проделывает огромную работу, – заявил Талалаев.
- В прошлом сезоне Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ.
- Он забил 20 голов в 30 матчах.
- В новом чемпионате форвард отличился 1 раз в 4 играх, во всех случаях выходя на замену после перерыва.
Источник: «Матч ТВ»