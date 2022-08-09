Талалаев объяснил, почему лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Агаларов не выходит в старте «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, почему выпускает нападающего Гамида Агаларова на поле только во втором тайме.

«У нас в «Ахмате» много квалифицированных нападающих, нужно выиграть конкуренцию. В «Уфе» Агаларов играл немного по‑другому.

У меня не бывает, чтобы форвард имел среднюю скорость в игре меньше, чем центральные защитники. Ему приходится перестраиваться, он проделывает огромную работу, – заявил Талалаев.