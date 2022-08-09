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    Талалаев объяснил, почему лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Агаларов не выходит в старте «Ахмата»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, почему выпускает нападающего Гамида Агаларова на поле только во втором тайме.

    «У нас в «Ахмате» много квалифицированных нападающих, нужно выиграть конкуренцию. В «Уфе» Агаларов играл немного по‑другому.

    У меня не бывает, чтобы форвард имел среднюю скорость в игре меньше, чем центральные защитники. Ему приходится перестраиваться, он проделывает огромную работу, – заявил Талалаев.

    • В прошлом сезоне Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ.
    • Он забил 20 голов в 30 матчах.
    • В новом чемпионате форвард отличился 1 раз в 4 играх, во всех случаях выходя на замену после перерыва.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +97506

      zigbert 32 минуты назад

      Привыкнуть играть в другом клубе получается не всегда быстро. Тут и новые партнеры и тренер, который ставит другие задачи на поле.

      0
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      Рейтинг: +146

      Теркчанин 3 часа назад

      у Талалаева даже Салах сядет на лавку,иначе может забить,что не желательно,команда вся должна сосредоточиться в свое штрафной и не позволять забивать сопернику,вот такая вот у него игра.Лечи Садулаев попробовал проникать в чужую штрафную,его быстро поменяли.

      2
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      Рейтинг: +2054

      Semushkin Roman Valerievi 3 часа назад

      Щас грозненский физрук его научит футболу. Будет 2-3 гола забивать за сезон как раньше, зато бегать быстро.

      2
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      Рейтинг: +4790

      Беспонтий 3 часа назад

      "-купила мама коника, А коник без ноги.
      Яка Чудова іграшка бу ги-ги-ги-ги "(С)Шао? Бао!

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