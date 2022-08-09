Терюшков: «Не исключаю, что Писарев сегодня возглавит «Химки»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что Николай Писарев может стать новым главным тренером клуба после увольнения Сергея Юрана.

«Я не исключаю такой возможности, что Николай Писарев сегодня‑завтра может возглавить футбольный клуб», — сказал Терюшков.