Терюшков - ты имбицил, и 3,14зданутый *******! Ты сейчас - похоронил клуб ФК Химки. 3,14дарас!!!!!!!!!!!!
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что Николай Писарев может стать новым главным тренером клуба после увольнения Сергея Юрана.
«Я не исключаю такой возможности, что Николай Писарев сегодня‑завтра может возглавить футбольный клуб», — сказал Терюшков.
- Писарев входит в тренерский штаб сборной России.
- Сообщалось, что подмосковный клуб уже согласовал с ним контракт.
- Юран возглавлял «Химки» с февраля 2022 года.