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    Терюшков: «Не исключаю, что Писарев сегодня возглавит «Химки»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что Николай Писарев может стать новым главным тренером клуба после увольнения Сергея Юрана.

    «Я не исключаю такой возможности, что Николай Писарев сегодня‑завтра может возглавить футбольный клуб», — сказал Терюшков.

    • Писарев входит в тренерский штаб сборной России.
    • Сообщалось, что подмосковный клуб уже согласовал с ним контракт.
    • Юран возглавлял «Химки» с февраля 2022 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4093

      Enter2006 22 минуты назад

      Терюшков - ты имбицил, и 3,14зданутый *******! Ты сейчас - похоронил клуб ФК Химки. 3,14дарас!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +16470

      ilichkadr 35 минут назад

      Рома, кто бы сомневался? Кореша как никак.........

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