Хачатурянц – о «Спартаке»: «Глаз радуется. Наконец-то попали в тренера»

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался об игре «Спартака» в этом сезоне.

«Спартак» сейчас вызывает самые положительные эмоции, глаз радуется. Мне кажется, что красно-белые наконец-то попали в тренера. Прослеживается связь между игроками и тренером.

В первую очередь, меня радует игра «Спартака», не только хорошие результаты. Думаю, что такую игру ждали миллионы спартаковских болельщиков», — сказал Хачатурянц.