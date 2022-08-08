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    Хачатурянц – о «Спартаке»: «Глаз радуется. Наконец-то попали в тренера»

    Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался об игре «Спартака» в этом сезоне.

    «Спартак» сейчас вызывает самые положительные эмоции, глаз радуется. Мне кажется, что красно-белые наконец-то попали в тренера. Прослеживается связь между игроками и тренером.

    В первую очередь, меня радует игра «Спартака», не только хорошие результаты. Думаю, что такую игру ждали миллионы спартаковских болельщиков», — сказал Хачатурянц.

    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • Ближайший соперник – «Сочи».
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16639

      Cleaner 16 минут назад

      После четырех туров у спартачей глаз радуется. А после четырнадцати туров он будет дергаться...)))

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      Рейтинг: +2731

      Ziklop 31 минуту назад

      критиковал когда назначили. жду очередной разворот на 180гр.

      0
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      Рейтинг: +25405

      vladimir-7 > Ziklop 20 минут назад

      Для очередного разворота, 180 гр. будет многовато.

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