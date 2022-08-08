В РФС заявили о готовности нескольких сборных сыграть против России

В РФС прокомментировали информацию о том, что сборная России может сыграть осенью с Ираном, Узбекистаном, Китаем и латиноамериканскими командами.

«Безотносительно вариантов, озвученных в СМИ, ведутся переговоры с различными национальными федерациями, и есть те, кто уже ответил РФС предварительным согласием.

Более конкретная информация будет обнародована дополнительно», – сообщили в службе коммуникаций РФС.