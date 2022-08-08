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    В РФС заявили о готовности нескольких сборных сыграть против России

    В РФС прокомментировали информацию о том, что сборная России может сыграть осенью с Ираном, Узбекистаном, Китаем и латиноамериканскими командами.

    «Безотносительно вариантов, озвученных в СМИ, ведутся переговоры с различными национальными федерациями, и есть те, кто уже ответил РФС предварительным согласием.

    Более конкретная информация будет обнародована дополнительно», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

    • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
    • Сборная России не играет в Лиге наций.

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    Источник: Sport24

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