«Локомотив» хочет купить 20-летнего француза из «Лилля»

немцы Локомотива хотят получить бонусы от сделки!
Нападающий «Лилля» Исаак Лихаджи может перейти в «Локомотив».
По информации журналиста Goal Марка Меншенуа, московский клуб заинтересован в 20-летнем французе. «Локо» уже сделал первое предложение по покупке футболиста.
- Лихаджи – воспитанник «Марселя».
- Его контракт с «Лиллем» рассчитан до лета 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.
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