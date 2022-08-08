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    «Локомотив» хочет купить 20-летнего француза из «Лилля»

    Нападающий «Лилля» Исаак Лихаджи может перейти в «Локомотив».

    По информации журналиста Goal Марка Меншенуа, московский клуб заинтересован в 20-летнем французе. «Локо» уже сделал первое предложение по покупке футболиста.

    • Лихаджи – воспитанник «Марселя».
    • Его контракт с «Лиллем» рассчитан до лета 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: твиттер Марка Мешенуа

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2731

      Ziklop 28 минут назад

      немцы Локомотива хотят получить бонусы от сделки!

      0
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      Рейтинг: +37

      Iskander_17 1 час назад

      что решили зафранцузить команду)))

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