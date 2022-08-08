«Локомотив» хочет купить 20-летнего француза из «Лилля»

Нападающий «Лилля» Исаак Лихаджи может перейти в «Локомотив».

По информации журналиста Goal Марка Меншенуа, московский клуб заинтересован в 20-летнем французе. «Локо» уже сделал первое предложение по покупке футболиста.

Лихаджи – воспитанник «Марселя».

Его контракт с «Лиллем» рассчитан до лета 2023 года.

Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

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