Пиняев назвал двух игроков РПЛ, которые впечатлили его больше всех

а непростой малыш серёжа
непростой
очень неожиданная метафора для юного футболиста неосновного состава
Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, кто из игроков РПЛ впечатлил его больше всех.
– Кто из игроков в вышке впечатлил?
– Много классных. Те же Бериша, Захарян, другие. Но больше всего нравятся Сантос с Барриосом. Столько работы, причем так эстетично! Они не просто таскают рояль, они его еще и полируют.
- У Пиняева выявлен левосторонний спонтанный пневмоторакс.
- Футболист заявил, что вернется на поле через 1,5 месяца.