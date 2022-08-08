Пиняев назвал двух игроков РПЛ, которые впечатлили его больше всех

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, кто из игроков РПЛ впечатлил его больше всех.

– Кто из игроков в вышке впечатлил?

– Много классных. Те же Бериша, Захарян, другие. Но больше всего нравятся Сантос с Барриосом. Столько работы, причем так эстетично! Они не просто таскают рояль, они его еще и полируют.