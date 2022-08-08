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    Пиняев назвал двух игроков РПЛ, которые впечатлили его больше всех

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, кто из игроков РПЛ впечатлил его больше всех.

    – Кто из игроков в вышке впечатлил?

    – Много классных. Те же Бериша, Захарян, другие. Но больше всего нравятся Сантос с Барриосом. Столько работы, причем так эстетично! Они не просто таскают рояль, они его еще и полируют.

    • У Пиняева выявлен левосторонний спонтанный пневмоторакс.
    • Футболист заявил, что вернется на поле через 1,5 месяца.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина

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    Сегодня, 16:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4783

      Беспонтий 2 часа назад

      а непростой малыш серёжа
      непростой
      очень неожиданная метафора для юного футболиста неосновного состава

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