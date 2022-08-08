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    «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Рабьо. Осталось договориться с матерью игрока

    «МЮ» и «Ювентус» согласовали переход полузащитника Адриана Рабьо.

    По информации Manchester Evening News, клубы договорились о трансфере француза за 15 миллионов фунтов. Еще 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

    «Манчестер Юнайтед» осталось согласовать условия контракта с самим футболистом. В переговорах будет участвовать мать Рабьо Вероника, которая выполняет функции его агента.

    Позиция матери футболиста – единственное препятствие для перехода Рабьо в «МЮ».

    • В прошлом сезоне Рабьо сделал 2 ассиста в 45 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 17 миллионов евро.

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    Источник: Manchester Evening News

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