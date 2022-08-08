«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Рабьо. Осталось договориться с матерью игрока

«МЮ» и «Ювентус» согласовали переход полузащитника Адриана Рабьо.
По информации Manchester Evening News, клубы договорились о трансфере француза за 15 миллионов фунтов. Еще 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.
«Манчестер Юнайтед» осталось согласовать условия контракта с самим футболистом. В переговорах будет участвовать мать Рабьо Вероника, которая выполняет функции его агента.
Позиция матери футболиста – единственное препятствие для перехода Рабьо в «МЮ».
- В прошлом сезоне Рабьо сделал 2 ассиста в 45 матчах.
- Его рыночная стоимость – 17 миллионов евро.
Источник: Manchester Evening News