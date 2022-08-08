Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Барсе» нужно срочно продать нескольких игроков и снизить зарплаты де Йонгу, Пике и Бускетсу, чтобы зарегистрировать новичков

«Барсе» нужно срочно продать нескольких игроков и снизить зарплаты де Йонгу, Пике и Бускетсу, чтобы зарегистрировать новичков

8 августа 2022, 14:34
2

«Барселона» не может зарегистрировать новичков.

По информации Sport.es, у каталонского клуба осталось пять дней, чтобы зарегистрировать семь футболистов – новичков Роберта Левандовского, Жюля Кунде, Андреаса Кристенсена, Франка Кессье и Рафинью, а также Усмана Дембеле и Серхи Роберто, которые продлили контракты с клубом.

«Барса» работает над сокращением зарплат Френки де Йонга, Серхио Бускетса и Жерара Пике. Кроме того, клуб должен срочно продать нескольких футболистов. В первую очередь каталонцы хотят избавиться от Мартина Брайтвайта и Мемфиса Депая.

  • Новый сезон Примеры стартует 12 августа.
  • «Барса» стартует в чемпионате матчем против «Райо Вальекано».
  • Игра состоится в субботу, 13 августа.

Еще по теме:
Жезус выбрал игровой номер в «Барселоне»
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал» 1
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году 6
Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Пике Жерар Бускетс Серхио Депай Мемфис Брейтуэйт Мартин де Йонг Френки
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1659959402
Зачем было продлевать этого мешка Роберто
Ответить
Аристократ Олжик
1659973646
Так и надо, аферисты!!!
Ответить
Главные новости
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
1
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
1
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
2
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
13:29
4
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
23
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
10
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Все новости
Все новости
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
13:29
4
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
3
Агент Захаряна отреагировал на жесткое высказывание спортивного директора «Сосьедада»
Вчера, 22:22
ФотоЖезус выбрал игровой номер в «Барселоне»
Вчера, 21:21
Тренер «Сосьедада» сделал заявление о Захаряне
Вчера, 19:40
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал»
Вчера, 18:43
1
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
Вчера, 17:59
6
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
Вчера, 17:26
5
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
Вчера, 16:29
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
Вчера, 13:47
1
Фото«Бетис» подписал игрока, трижды бравшего ЛЧ с «Реалом»
Вчера, 11:57
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
Вчера, 11:44
3
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
Вчера, 10:46
4
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
1 сентября
ФотоЯмаль кардинально изменил имидж
1 сентября
3
ВидеоМатерная презентация Жезуса в «Барселоне»
1 сентября
Защитник «Реала» завершил карьеру в сборной Германии
1 сентября
«Атлетико» принял решение по Альваресу
1 сентября
2
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
1 сентября
2
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
1 сентября
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Райо Вальекано»
1 сентября
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
1 сентября
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
1 сентября
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
1 сентября
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
31 августа
8
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
31 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+