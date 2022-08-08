«Барсе» нужно срочно продать нескольких игроков и снизить зарплаты де Йонгу, Пике и Бускетсу, чтобы зарегистрировать новичков

«Барселона» не может зарегистрировать новичков.

По информации Sport.es, у каталонского клуба осталось пять дней, чтобы зарегистрировать семь футболистов – новичков Роберта Левандовского, Жюля Кунде, Андреаса Кристенсена, Франка Кессье и Рафинью, а также Усмана Дембеле и Серхи Роберто, которые продлили контракты с клубом.

«Барса» работает над сокращением зарплат Френки де Йонга, Серхио Бускетса и Жерара Пике. Кроме того, клуб должен срочно продать нескольких футболистов. В первую очередь каталонцы хотят избавиться от Мартина Брайтвайта и Мемфиса Депая.