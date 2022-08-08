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    «Барсе» нужно срочно продать нескольких игроков и снизить зарплаты де Йонгу, Пике и Бускетсу, чтобы зарегистрировать новичков

    «Барселона» не может зарегистрировать новичков.

    По информации Sport.es, у каталонского клуба осталось пять дней, чтобы зарегистрировать семь футболистов – новичков Роберта Левандовского, Жюля Кунде, Андреаса Кристенсена, Франка Кессье и Рафинью, а также Усмана Дембеле и Серхи Роберто, которые продлили контракты с клубом.

    «Барса» работает над сокращением зарплат Френки де Йонга, Серхио Бускетса и Жерара Пике. Кроме того, клуб должен срочно продать нескольких футболистов. В первую очередь каталонцы хотят избавиться от Мартина Брайтвайта и Мемфиса Депая.

    • Новый сезон Примеры стартует 12 августа.
    • «Барса» стартует в чемпионате матчем против «Райо Вальекано».
    • Игра состоится в субботу, 13 августа.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 14:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13804

      Skull_Boy 1 час назад

      Зачем было продлевать этого мешка Роберто

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