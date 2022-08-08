Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    Карпин: «Когда «Ростов» будет забивать с игры? Я тоже жду»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о том, что его команда забивает исключительно со стандартов.

    – Последние голы были забиты со стандартных положений. Явно наработки. А когда будут голы с игры?

    – Я тоже жду.

    – С чем это может быть связано?

    – С игрой.

    • «Ростов» – единственная команда без голов с игры в этом сезоне РПЛ.
    • Они забили 6 мячей в 4 турах РПЛ – все со стандартов.
    • 3 – после розыгрыша штрафных; 2 – с пенальти; 1 – после углового.

    Новости по теме
    Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Оренбургом» 1
    Мусаев назвал двух российских тренеров, способных успешно работать в Европе 9
    Карпин отреагировал на признание Уткина лучшим игроком РПЛ в июле 1
    Источник: сайт «Ростова»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:18
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23142

      DOCTOR PENALTY 49 минут назад

      Терпение и ещё раз терпение! Ростов на правильном пути.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11