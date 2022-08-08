Карпин: «Когда «Ростов» будет забивать с игры? Я тоже жду»

Терпение и ещё раз терпение! Ростов на правильном пути.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о том, что его команда забивает исключительно со стандартов.
– Последние голы были забиты со стандартных положений. Явно наработки. А когда будут голы с игры?
– Я тоже жду.
– С чем это может быть связано?
– С игрой.
- «Ростов» – единственная команда без голов с игры в этом сезоне РПЛ.
- Они забили 6 мячей в 4 турах РПЛ – все со стандартов.
- 3 – после розыгрыша штрафных; 2 – с пенальти; 1 – после углового.