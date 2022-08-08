Карпин: «Когда «Ростов» будет забивать с игры? Я тоже жду»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о том, что его команда забивает исключительно со стандартов.

– Последние голы были забиты со стандартных положений. Явно наработки. А когда будут голы с игры?

– Я тоже жду.

– С чем это может быть связано?

– С игрой.