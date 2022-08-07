Джикия: «Соболев сказал, что я не оформил Fan ID из-за проблем с гражданством? Не умеет шутить»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил партнеру Александру Соболеву. Тот сказал, что у Джикии проблемы с гражданством.

«Соболев сказал, что у меня возникли проблемы с оформлением Fan ID из-за моего гражданства? Единственная проблема в том, что Соболев не умеет шутить», – сказал Джикия.