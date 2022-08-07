Джикия: «Соболев сказал, что я не оформил Fan ID из-за проблем с гражданством? Не умеет шутить»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил партнеру Александру Соболеву. Тот сказал, что у Джикии проблемы с гражданством.
«Соболев сказал, что у меня возникли проблемы с оформлением Fan ID из-за моего гражданства? Единственная проблема в том, что Соболев не умеет шутить», – сказал Джикия.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
- С декабря Fan ID понадобится на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
Источник: Sport24