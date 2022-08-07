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    Джикия: «Соболев сказал, что я не оформил Fan ID из-за проблем с гражданством? Не умеет шутить»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил партнеру Александру Соболеву. Тот сказал, что у Джикии проблемы с гражданством.

    «Соболев сказал, что у меня возникли проблемы с оформлением Fan ID из-за моего гражданства? Единственная проблема в том, что Соболев не умеет шутить», – сказал Джикия.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • С декабря Fan ID понадобится на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:30
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +16451

      ilichkadr 1 час назад

      Гриня хотел сказать, что Соболев не умеет думать, но поскромничал.

      0
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      Рейтинг: +2081

      kvm 1 час назад

      Шутит как играет...

      0
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