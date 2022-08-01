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    Соболев пошутил над Джикией: «У него проблемы с гражданством»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о системе Fan ID.

    — В России вводится Fan ID, и на некоторых стадионах становится тише. Как играется? Футбол становится театром?

    — Я думаю да, потому что нет активных болельщиков, которые задают ритм на стадионе и всех заводят. Сейчас такого нет. Стадион реагирует только на какие-то острые моменты. Мы чувствуем эту поддержку, но боление из фан-сектора — это совсем другое.

    — Оформил Fan ID?

    — Конечно.

    — Все получилось с первого раза?

    — У Джикии не получилось с первого раза — проблема с гражданством.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • С декабря Fan ID понадобится на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.

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    Источник: Sport24

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