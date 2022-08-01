Соболев пошутил над Джикией: «У него проблемы с гражданством»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о системе Fan ID.
— В России вводится Fan ID, и на некоторых стадионах становится тише. Как играется? Футбол становится театром?
— Я думаю да, потому что нет активных болельщиков, которые задают ритм на стадионе и всех заводят. Сейчас такого нет. Стадион реагирует только на какие-то острые моменты. Мы чувствуем эту поддержку, но боление из фан-сектора — это совсем другое.
— Оформил Fan ID?
— Конечно.
— Все получилось с первого раза?
— У Джикии не получилось с первого раза — проблема с гражданством.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
- С декабря Fan ID понадобится на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.