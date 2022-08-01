Соболев пошутил над Джикией: «У него проблемы с гражданством»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о системе Fan ID.

– В России вводится Fan ID, и на некоторых стадионах становится тише. Как играется? Футбол становится театром?

– Я думаю да, потому что нет активных болельщиков, которые задают ритм на стадионе и всех заводят. Сейчас такого нет. Стадион реагирует только на какие-то острые моменты. Мы чувствуем эту поддержку, но боление из фан-сектора – это совсем другое.

– Оформил Fan ID?

– Конечно.

– Все получилось с первого раза?

– У Джикии не получилось с первого раза – проблема с гражданством.