Соболев пошутил над Джикией: «У него проблемы с гражданством»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о системе Fan ID.

— В России вводится Fan ID, и на некоторых стадионах становится тише. Как играется? Футбол становится театром?

— Я думаю да, потому что нет активных болельщиков, которые задают ритм на стадионе и всех заводят. Сейчас такого нет. Стадион реагирует только на какие-то острые моменты. Мы чувствуем эту поддержку, но боление из фан-сектора — это совсем другое.

— Оформил Fan ID?

— Конечно.

— Все получилось с первого раза?

— У Джикии не получилось с первого раза — проблема с гражданством.