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    РПЛ. «Краснодар» разгромил «Локомотив», у москвичей 0 побед после 4 туров

    «Краснодар» в четвертом туре РПЛ победил дома «Локомотив». Все три мяча забили легионеры.

    Для Кристиана Рамиреса это дебютный мяч в РПЛ. На него игроку понадобилось 112 матчей.

    У «Локомотива» после четырех туров два очка.

    «Локомотив» не побеждает в Краснодаре с 2016 года.

    Россия. РПЛ. 4-й тур

    Краснодар – Локомотив (Москва) – 3:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Рамирес, 78; 2:0 – Олусегун, 85; 3:0 – Олусегун, 90+5.

    «Краснодар»: Сафонов, Бородин, Литвинов, Волков, Рамирес (Исаенко, 88), Ионов (Ахметов, 87), Черников, Сперцян (Кратков, 88), Баньяц (Сулейманов, 89), Манелов (Кривцов, 67), Олусегун.

    «Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Мампасси, Миранчук (Камано, 46), Карпукас (Бабкин, 77), Керк, Игнатьев (Раконьяц, 82), Изидор.

    Предупреждения: Ионов, 9; Сперцян, 20; Волков, 45+1; Рамирес, 65 – Миранчук, 15; Мампасси, 66.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:01
    Комментарии24
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      Рейтинг: +16629

      Cleaner 2 минуты назад

      У москвичей 0 побед после 4 туров. Зато в Локомотиве есть Томас Цорн!!!

      0
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      Рейтинг: +1905

      Bozigit 5 минут назад

      Были моменты и у Локо. Больше повезло Краснодару

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1321

      вальтер79 8 минут назад

      Пора Локо Палыча возвращать иначе паровоз под откос полетит

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4606

      PAREVG. 9 минут назад

      Очередной провал бюргеров у руля Локомотива.
      Хуже не было даже при грызуне, и смородине...
      Вот уж не думал, что помяну их добрым словом...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2440

      фанат джигурды > PAREVG. 4 минуты назад

      Мне педовец Леонченко сразу доверия не внушал.
      Выходит, что чутьё не подвело((((((
      УНИК!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2463

      Krasnodar 123 12 минут назад

      Безбородый сильно сегодня старался, но и это не помогло! Локо должен был играть десятью игроками с конца первого тайма.Удаление Миранчука однозначное. Да и удар Изидора ногой по лицу Сафонова было умышленным. Если бы Черников допустил такой фол, красная сразу плюс дисквалификация.

      3
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      Рейтинг: +8443

      GoLenaStop 14 минут назад

      Жесть...
      Краснодар порвал промокшую и подгнившую простынку РЖД.
      По игре - первый тайм для команд был тяжелый и скрипучий.
      Второй - это бенефис Олусегуна и полный слив Локо.
      Хороший вышел матч, и победа Бычков по праву.
      Спасибо командам!
      Всем удачи!

      4
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      Рейтинг: +54

      vitek 87 15 минут назад

      Пока Цорн у руля побед не видать гнать поганой метлой

      3
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      Рейтинг: +4911

      Красногорск_Фан 15 минут назад

      Поздравления Краснодару. Прекрасный стадион. Прекрасная игра и настроение. Голы на заглядение. А от локомотива блевать хотелось. Бесхребетная команда. Без тренера и будущего. И фолили не по спортивному. При юпс такой фигни не было. И не будет.

      6
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      Рейтинг: +4045

      Enter2006 > Красногорск_Фан 10 минут назад

      Уже почти все, и эксперты футбола и болельщики Локо, и болельщики других клубов, почти прямым текстом накуй посылают этих немцев. В чём проблема их выпилить не понимаю. Они обосрали Локо дальше некуда, "спецы" млять.

      0
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      Рейтинг: +4911

      Красногорск_Фан > Enter2006 5 минут назад

      В этом клубе мнение болельщиков пофиг. Это ещё Кикнадзе публично заявил. Непотизм, непрофильный актив, люди в руководстве у которых локо не в сердце. Да много всего ((

      1
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      Рейтинг: +69247

      insider_retro 16 минут назад

      Похоже, Локо задр@чили смены векторов последних сезонов...

      3
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      Рейтинг: +4045

      Enter2006 17 минут назад

      Ну немцы доказывают насколько "правильную" работу делают уже не первый год. Когда до руководства клуба Локо дойдёт или они слепые? Или сильно "в доле"?

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