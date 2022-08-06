РПЛ. «Краснодар» разгромил «Локомотив», у москвичей 0 побед после 4 туров

«Краснодар» в четвертом туре РПЛ победил дома «Локомотив». Все три мяча забили легионеры.

Для Кристиана Рамиреса это дебютный мяч в РПЛ. На него игроку понадобилось 111 матчей.

У «Локомотива» после четырех туров два очка.

«Локомотив» не побеждает в Краснодаре с 2016 года.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Краснодар – Локомотив (Москва) – 3:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Рамирес, 78; 2:0 – Олусегун, 85; 3:0 – Олусегун, 90+5.

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Литвинов, Волков, Рамирес (Исаенко, 88), Ионов (Ахметов, 87), Черников, Сперцян (Кратков, 88), Баньяц (Сулейманов, 89), Манелов (Кривцов, 67), Олусегун.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Мампасси, Миранчук (Камано, 46), Карпукас (Бабкин, 77), Керк, Игнатьев (Раконьяц, 82), Изидор.

Предупреждения: Ионов, 9; Сперцян, 20; Волков, 45+1; Рамирес, 65 – Миранчук, 15; Мампасси, 66.

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