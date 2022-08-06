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  • РПЛ. «Краснодар» разгромил «Локомотив», у москвичей 0 побед после 4 туров

РПЛ. «Краснодар» разгромил «Локомотив», у москвичей 0 побед после 4 туров

6 августа 2022, 22:01
52

«Краснодар» в четвертом туре РПЛ победил дома «Локомотив». Все три мяча забили легионеры.

Для Кристиана Рамиреса это дебютный мяч в РПЛ. На него игроку понадобилось 111 матчей.

У «Локомотива» после четырех туров два очка.

«Локомотив» не побеждает в Краснодаре с 2016 года.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Краснодар – Локомотив (Москва) – 3:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Рамирес, 78; 2:0 – Олусегун, 85; 3:0 – Олусегун, 90+5.

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Литвинов, Волков, Рамирес (Исаенко, 88), Ионов (Ахметов, 87), Черников, Сперцян (Кратков, 88), Баньяц (Сулейманов, 89), Манелов (Кривцов, 67), Олусегун.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Мампасси, Миранчук (Камано, 46), Карпукас (Бабкин, 77), Керк, Игнатьев (Раконьяц, 82), Изидор.

Предупреждения: Ионов, 9; Сперцян, 20; Волков, 45+1; Рамирес, 65 – Миранчук, 15; Мампасси, 66.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив
Комментарии (52)
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nominum
1659812799
80 минут борьбы и замечательные последние 15 минут в исполнении Краснодара. Таким, какой Краснодар был прежде. Красавцы. Как говорил Остап Бендер Шуре Балаганову : узнаЮ брата Колю! С победой, соседи!!
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Loko_Roma
1659812908
Блевотнее локо за 20 лет, что я болею, я не видел, сборище физруков немецких нанятых корупционерами из ржд, должны быть люстрированы и отправлены на передовую в украину, искупать вину перед Россией
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insider_retro
1659813244
Похоже, Локо задр@чили смены векторов последних сезонов...
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Красногорск_Фан
1659813259
Поздравления Краснодару. Прекрасный стадион. Прекрасная игра и настроение. Голы на заглядение. А от локомотива блевать хотелось. Бесхребетная команда. Без тренера и будущего. И фолили не по спортивному. При юпс такой фигни не было. И не будет.
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GoLenaStop
1659813319
Жесть... Краснодар порвал промокшую и подгнившую простынку РЖД. По игре - первый тайм для команд был тяжелый и скрипучий. Второй - это бенефис Олусегуна и полный слив Локо. Хороший вышел матч, и победа Бычков по праву. Спасибо командам! Всем удачи!
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Krasnodar 123
1659813478
Безбородый сильно сегодня старался, но и это не помогло! Локо должен был играть десятью игроками с конца первого тайма.Удаление Миранчука однозначное. Да и удар Изидора ногой по лицу Сафонова было умышленным. Если бы Черников допустил такой фол, красная сразу плюс дисквалификация.
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вальтер79
1659813671
Пора Локо Палыча возвращать иначе паровоз под откос полетит
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житель СПб
1659815856
Краснодар, браво! Так держать!
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zigbert
1659815880
Развязка получилась в конце матча. Краснодар с победой!
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portero
1659817036
Хорошая концовочка получилась! Бычков с победой!!!!
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