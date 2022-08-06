Тренер «Факела» Василенко проанализировал разгром от ЦСКА

Без усиления Факелу будет трудно удержаться в РПЛ.
Главный тренер «Факела» Олег Василенко оценил поражение от ЦСКА в четвертом туре РПЛ (1:4).
«Мы не сыграли целостно. В первом тайме можно было действовать хладнокровнее, плотнее. Сделали замены, чтобы отодвинуть игру от ворот, усилить фланги, – у нас это не получилось. Расстраивает результат и прежде всего содержание игры. Будем работать», – сказал Василенко.
- У «Факела» после 4 туров 2 очка.
- Воронежцы играют в высшем дивизионе впервые с 2001 года.
- ЦСКА лидирует в РПЛ.