Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    Тренер «Факела» Василенко проанализировал разгром от ЦСКА

    Главный тренер «Факела» Олег Василенко оценил поражение от ЦСКА в четвертом туре РПЛ (1:4).

    «Мы не сыграли целостно. В первом тайме можно было действовать хладнокровнее, плотнее. Сделали замены, чтобы отодвинуть игру от ворот, усилить фланги, – у нас это не получилось. Расстраивает результат и прежде всего содержание игры. Будем работать», – сказал Василенко.

    • У «Факела» после 4 туров 2 очка.
    • Воронежцы играют в высшем дивизионе впервые с 2001 года.
    • ЦСКА лидирует в РПЛ.

    Новости по теме
    Акинфеев установил очередной российский рекорд 3
    РПЛ. ЦСКА разгромил «Факел» и вышел в лидеры 36
    Набабкин, Медина, Карраскаль и Чалов – в старте ЦСКА на игру с «Факелом»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:35
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1017

      ZAITZEFF2011 1 час назад

      Без усиления Факелу будет трудно удержаться в РПЛ.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11