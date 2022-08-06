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    Джикия рассказал, когда вернется на поле

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о состоянии здоровья. Капитан московской команды сообщил, что вернется на поле в матче против «Сочи».

    – Со здоровьем все хорошо. К следующей игре уже на сто процентов буду готов. Благодарю тренерский и медицинский штаб, что поберегли и все так получилось. Сегодня не был готов играть на сто процентов, поэтому решение было не выпускать меня в стартовом составе.

    Литвинов очень хорошо играет. Сегодня провели матч на ноль. Будем доказывать, работать.

    – Вы не уверены, что будете твердо в основе?

    – Не задавайте глупых вопросов, пожалуйста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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