Джикия рассказал, когда вернется на поле

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о состоянии здоровья. Капитан московской команды сообщил, что вернется на поле в матче против «Сочи».

– Со здоровьем все хорошо. К следующей игре уже на сто процентов буду готов. Благодарю тренерский и медицинский штаб, что поберегли и все так получилось. Сегодня не был готов играть на сто процентов, поэтому решение было не выпускать меня в стартовом составе.

Литвинов очень хорошо играет. Сегодня провели матч на ноль. Будем доказывать, работать.

– Вы не уверены, что будете твердо в основе?

– Не задавайте глупых вопросов, пожалуйста.