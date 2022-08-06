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    Матч «Урал» – «Спартак» посетил 8931 зритель. В мае было почти в три раза больше

    Закончился матч 4-го тура между «Уралом» и «Спартаком». Московская команда победила со счетом 2:0.

    Игру в Екатеринбурге посетил 8931 зритель. Для посещения матча нужно было оформить карту болельщика.

    В мае, до введения Fan ID, матч «Урал»«Спартак» посетили 26 402 зрителя.

    • Система Fan ID начала работать этим летом.
    • Она функционирует на стадионах в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4033

      Enter2006 1 час назад

      "Спасибо" нашей ГосДуре за это. Далее будет ещё меньше, если свои придумки не направят в мирное русло, им есть чем заняться в такое непростое время а не фигню придумывать.

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