Матч «Урал» – «Спартак» посетил 8931 зритель. В мае было почти в три раза больше

Закончился матч 4-го тура между «Уралом» и «Спартаком». Московская команда победила со счетом 2:0.

Игру в Екатеринбурге посетил 8931 зритель. Для посещения матча нужно было оформить карту болельщика.

В мае, до введения Fan ID, матч «Урал» – «Спартак» посетили 26 402 зрителя.