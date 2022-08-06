Матч «Урал» – «Спартак» посетил 8931 зритель. В мае было почти в три раза больше

"Спасибо" нашей ГосДуре за это. Далее будет ещё меньше, если свои придумки не направят в мирное русло, им есть чем заняться в такое непростое время а не фигню придумывать.
Закончился матч 4-го тура между «Уралом» и «Спартаком». Московская команда победила со счетом 2:0.
Игру в Екатеринбурге посетил 8931 зритель. Для посещения матча нужно было оформить карту болельщика.
В мае, до введения Fan ID, матч «Урал» – «Спартак» посетили 26 402 зрителя.
- Система Fan ID начала работать этим летом.
- Она функционирует на стадионах в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.