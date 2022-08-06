Игнатов забил за «Спартак» в первом матче сезона РПЛ. Соболев сделал 2 ассиста в игре с «Уралом»

Соболев сегодня кроме передач не фартовый -столько моментов мог еще столько же забить
«Спартак» обыгрывает «Урал» со счетом 2:0 после первого тайма матча 4-го тура РПЛ.
Второй гол московской команды забил Михаил Игнатов. Россиянин отличился в своей первой игре в нынешнем розыгрыше чемпионата, во всех предыдущих матчах он был в запасе.
В прошлом сезоне РПЛ у Игнатова не было голов.
Форвард «Спартака» Александр Соболев сделал с «Уралом» два ассиста.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Спартак».
- Московский клуб вышел в лидеры РПЛ.