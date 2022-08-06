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    Игнатов забил за «Спартак» в первом матче сезона РПЛ. Соболев сделал 2 ассиста в игре с «Уралом»

    «Спартак» обыгрывает «Урал» со счетом 2:0 после первого тайма матча 4-го тура РПЛ.

    Второй гол московской команды забил Михаил Игнатов. Россиянин отличился в своей первой игре в нынешнем розыгрыше чемпионата, во всех предыдущих матчах он был в запасе.

    В прошлом сезоне РПЛ у Игнатова не было голов.

    Форвард «Спартака» Александр Соболев сделал с «Уралом» два ассиста.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:06
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1277

      alefreddy 4 минуты назад

      Соболев сегодня кроме передач не фартовый -столько моментов мог еще столько же забить

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      Рейтинг: +16862

      житель СПб 9 минут назад

      Но, с другой стороны - два 100% момента Соболев уже завалил. А Урал - видимо, решил добить тренера? Команда на поле отсутствует.

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      Рейтинг: +16862

      житель СПб 11 минут назад

      Соболев, действительно, молодец! И вся команда хорошо играет.

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      Рейтинг: +3610

      Иван Петров 1986 15 минут назад

      Соболев молодец !

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